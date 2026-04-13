Ekonomi

Editor
 | Erdem Avsar

Ankara OSB Elmadağ iş başvurusu ne zaman? 20 bin kişiye istihdam sağlanacak

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin mobilya üretiminde yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelmeye hazırlanıyor. Bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte hem istihdama hem de ihracata kayda değer katkılar sunulması amaçlanıyor. Ankara’nın yeni mobilya üssü olarak konumlanan Elmadağ OSB’nin 20 bin kişiye iş imkânı sağlaması planlanıyor. İş arayan vatandaşlar ise Ankara OSB Elmadağ iş başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. 20 bin kişinin istihdam edileceği Ankara OSB Elmadağ için başvuru şartlarının neler olduğu da merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 18:49

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Taklacı, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte başta çevresi olmak üzere geniş bir alanda 20 binin üzerinde sağlanacağını duyurdu. Kırıkkale, Elmadağ, Mamak ve Altındağ gibi ilçelerin de bu gelişmeden doğrudan etkileneceği ifade edildi. Bölgenin, Demir İpek Yolu güzergâhı üzerinde konumlanması ve Ankara-Sivas Otoyolu ile Ankara-Samsun Karayolu’na yakınlığı, lojistik bakımdan kayda değer avantajlar sağlıyor. Bu unsurun hem iç pazar hem de dış satım açısından rekabet kapasitesini yükselteceği öngörülüyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

Başvuru takvimi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. 2021 yılında inşasına başlanan OSB’de 2024 yılı itibarıyla ilk fabrikalar üretime başladı. Şu anda 5 fabrikanın faal olduğu bölgede 35 fabrikanın yapımı devam ediyor. Toplamda ise 93 fabrikanın kurulması öngörülüyor. Yapı ruhsatlarının yüzde 85’i tamamlanmış durumda olup arsa tahsis oranı da yüzde 90 seviyesine ulaştı. Bu yıl içerisinde yaklaşık 40 yeni fabrikanın daha inşasına başlanması bekleniyor.

MOBİLYA ÜRETİMİNDE KATMA DEĞERİ ARTIRMA HEDEFİ

Elmadağ OSB, Türkiye’nin ilk ihtisas mobilya organize sanayi bölgesi olma niteliğini taşıyor. Proje, Ankara Siteler’deki köklü el sanatları geleneğini daha üst seviyeye taşıma amacıyla planlandı. Bölgede üretilecek yüksek katma değerli ürünler sayesinde mobilya sektöründe kilogram başına ihracat değerinin 3 dolardan 10 dolar düzeyine yükseltilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda cari açığın düşürülmesine de katkı sunulması bekleniyor.

