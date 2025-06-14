Ankara-Samsun hattında ilk adım! Seyahat 2,5 saate düşüyor: Göz açıp kapayıncaya kadar Samsun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın yalnızca bir ulaşım projesi olmadığını, aynı zamanda bölgeye refah, kalkınma ve bütünlük kazandıracak büyük bir vizyonun parçası olduğunu vurguladı. Proje hayata geçtiğinde, Ankara-Samsun arası yolculuk süresi 2,5 saate düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara‑Kırıkkale‑Çorum‑Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin 120 kilometrelik Delice‑Çorum etabının temelinin törenle atıldığını açıkladı. Temel atma töreni, Çorum‑Ankara karayolundaki Koparan mevkiinde kurulan şantiyede yapıldı.

“KARDEŞLİK TÜRKÜSÜ, REFAH YOLU”

Uraloğlu, hattın yalnızca demir yolundan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bu güzergâh Anadolu’nun kardeşlik türküsünü, birliğini ve bereketini taşıyacak” dedi. Projenin Kırıkkale, Çorum, Amasya ve Samsun’un ekonomik potansiyelini zirveye taşıyacağını belirtti.

23 YILDA 64 MİLYAR DOLARLIK DEMİR YOLU YATIRIMI

Son 23 yılda demir yollarına yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin hat uzunluğunun 11 binden 13 bin 919 kilometreye yükseldiğini söyledi. Yeni proje ile demir yolu ağının bir halka daha genişlediğini ekledi.

ANKARA‑ÇORUM 1 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Delice’den Samsun’a uzanacak 293 kilometrelik hattın ilk etabı tamamlandığında Ankara‑Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 15 dakikaya inecek. Çorum‑Merzifon‑Samsun bağlantısının da eklenmesiyle Ankara‑Samsun arasının 2,5 saate düşmesi hedefleniyor.

12 MİLYON YOLCU, 14 MİLYON TON YÜK KAPASİTESİ

Hat faaliyete geçtiğinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınması planlanıyor. Projede 5 istasyonun yanı sıra 8 tünel, 26 köprü ve viyadük dâhil 334 sanat yapısı yer alacak. Tamamlanma tarihi olarak 2029 yıl sonu işaret edildi.

TEKNİK DONANIM VE İSTİHDAM

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, organize sanayi bölgelerine hizmet verecek 2 yük terminali ve Avrupa standartlarında sinyalizasyon sistemlerinin projeye dâhil olduğunu açıkladı. İnşaat sürecinde 2 bin işçi ile 200 mühendis görev yapacak, hattın 3,5‑4 yıl içinde bitirilmesi planlanıyor.

SAMSUN‑SARP DEMİRYOLU GÜNDEMDE

Bakan Uraloğlu, Karadeniz kıyı şeridini doğuya uzatacak Samsun‑Sarp Demiryolu Projesi’nin de gündemde olduğunu duyurdu. Böylece bölgedeki yük ve yolcu taşımacılığının entegre şekilde gelişmesi hedefleniyor.