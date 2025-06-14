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 | İrem Çınar

Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) su tüketimine yeni ayar. ASKİ su kaynaklarının korunması için kademeli su tarifesini yeniden düzenledi. Aylık 10 metreküp altında su kullananlar indirimli tarifeden faydalanacak. 30 metreküpü aşanlara ise beş katına kadar çıkan yüksek tarife uygulanacak.

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Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 16:35

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentteki su kaynaklarını korumak ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla kademeli su tarifesinde yeni bir düzenlemeye gitti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin haziran ayı beşinci birleşiminde kabul edilen düzenlemeyle, su kullanımında düşük tüketim desteklenirken, yüksek

tüketim yapan abonelere yönelik tarifelerde artışa gidildi.

Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

TARİFEDEKİ GÜNCELLEME İHTİYACI BARAJLARDAKİ AZALMADAN KAYNAKLANDI

Belediye Meclisi Konferans Salonu’nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık’ın başkanlığında yapılan toplantıda, ASKİ’nin kademeli su tarifesinin yeniden belirlenmesine dair Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda, yapılan değişikliğin gelir artırma amacı taşımadığı, sadece su kaynaklarının korunması ve tasarruf alışkanlığının yaygınlaştırılması hedeflendiği vurgulandı.

Barajlara gelen su miktarındaki düşüş nedeniyle tarifede düzenlemeye gidildiğini belirten yetkililer, kademeli sistemin sınırlarının güncellenmesiyle birlikte konut abonelerinin yüzde 78’inin değişiklikten etkilenmeyeceğini kaydetti.

Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

KADEMELİ TARİFE DETAYLARI AÇIKLANDI

Komisyon Başkanı Burak Koç, amaçlarının adil ve sürdürülebilir bir su kullanımı olduğunu ifade ederek, şu detayları paylaştı:

  • 0-10 metreküp aralığında su kullanan abonelere yüzde 10 indirim uygulanacak.
  • 10-15 metreküp aralığında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
  • 15-30 metreküp aralığında mevcut tarifeye göre 3 kat artış,
  • 30 metreküp ve üzeri kullanımda ise 5 kat artış önerildi.
  • İş yerleri için de 100 metreküpü aşan kullanımda iki kat tarifeyle ücretlendirme yapılması talep edildi.
Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

SOSYAL YARDIM ALANLAR YENİ DÜZENLEMEDEN MUAF

Yeni sistemde sosyal yardım alan konut aboneleri kademeli artıştan muaf tutulacak. Koç ayrıca, ileride baraj doluluk oranının yüzde 80-90 seviyelerine ulaşması durumunda, tarifelerde indirime gidilmesini de teklif edeceğini belirtti.

Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

MUHALEFETTEN ELEŞTİRİ

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise düzenlemenin zam anlamına geldiğini savunarak, suya erişimin zorlaşacağını ve dar gelirli vatandaşların mağdur olabileceğini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sonraki toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirecek.

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