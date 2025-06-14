Ankara’da su tarifesinde yeni düzenleme: Az kullanana indirim, çok harcayana yüksek fiyat

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (ASKİ) su tüketimine yeni ayar. ASKİ su kaynaklarının korunması için kademeli su tarifesini yeniden düzenledi. Aylık 10 metreküp altında su kullananlar indirimli tarifeden faydalanacak. 30 metreküpü aşanlara ise beş katına kadar çıkan yüksek tarife uygulanacak.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentteki su kaynaklarını korumak ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla kademeli su tarifesinde yeni bir düzenlemeye gitti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi’nin haziran ayı beşinci birleşiminde kabul edilen düzenlemeyle, su kullanımında düşük tüketim desteklenirken, yüksek
tüketim yapan abonelere yönelik tarifelerde artışa gidildi.
Belediye Meclisi Konferans Salonu’nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık’ın başkanlığında yapılan toplantıda, ASKİ’nin kademeli su tarifesinin yeniden belirlenmesine dair Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu görüşüldü. Raporda, yapılan değişikliğin gelir artırma amacı taşımadığı, sadece su kaynaklarının korunması ve tasarruf alışkanlığının yaygınlaştırılması hedeflendiği vurgulandı.
Barajlara gelen su miktarındaki düşüş nedeniyle tarifede düzenlemeye gidildiğini belirten yetkililer, kademeli sistemin sınırlarının güncellenmesiyle birlikte konut abonelerinin yüzde 78’inin değişiklikten etkilenmeyeceğini kaydetti.
Komisyon Başkanı Burak Koç, amaçlarının adil ve sürdürülebilir bir su kullanımı olduğunu ifade ederek, şu detayları paylaştı:
Yeni sistemde sosyal yardım alan konut aboneleri kademeli artıştan muaf tutulacak. Koç ayrıca, ileride baraj doluluk oranının yüzde 80-90 seviyelerine ulaşması durumunda, tarifelerde indirime gidilmesini de teklif edeceğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ise düzenlemenin zam anlamına geldiğini savunarak, suya erişimin zorlaşacağını ve dar gelirli vatandaşların mağdur olabileceğini dile getirdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bir sonraki toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirecek.