Ankara'da suya zam gelecek mi? Mansur Yavaş açıkladı 

05 Ocak 2025 22:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:02

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da suya zam gelip gelmeyeceği konusunda açıklama yaptı. Yavaş vatandaşın alım gücünü zorlamayacak şekilde adım atacaklarını belirtirken, "Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor" dedi.

Ankara​ Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, su fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Görev süresi boyunca su fiyatlarını vatandaşların alım gücüne uygun tutmayı temel öncelik olarak belirlediklerini söyleyen Yavaş, geçmiş dönemlerin fiyat politikalarıyla kendi dönemindeki fiyatları karşılaştırdı.

Yavaş, Melih Gökçek döneminde suyun metreküp fiyatının 1.7 dolar, Mustafa Tuna döneminde ise 1.5 dolar olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemeyle birlikte, yeni su tarifesi metreküp başına 1 dolar olarak belirlendi. Bu rakam, 2010-2018 yılları arasındaki fiyatların da altında bir seviyedir" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ AİLE İÇİN İNDİRİM ÇALIŞMASI...

Yavaş, sosyal yardım alan vatandaşlara yönelik uygulamalarda da 10 metreküpe kadar suyu yalnızca 1 TL’den kullandığını belirtti. Yavaş, şehit ve gazi aileleri, engelli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için yüzde 50 indirimli tarifelerin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca asgari ücretli aileler için yeni bir indirim çalışmasının başlatıldığını açıkladı.

'ELEKTİRİĞE ZAM YAPANLAR SUDA İNDİRİM İSTİYOR'

Yavaş, açıklamasında enerji maliyetlerine de değindi. 2019-2024 döneminde elektriğe yüzde 680 oranında zam yapıldığını belirten Yavaş, "Elektriğe zam yapanlar şimdi bizden suyu indirimli vermemizi istiyor. Bu nasıl bir adalet anlayışıdır?" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, Ankara'da su fiyatlarını düşük tutma politikasının devam edeceğini ve sosyal destek gruplarına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirtti.