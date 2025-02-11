Ankara’da toplu taşıma ücretlerine zam geliyor! İşte yeni ulaşım ücretleri

Ocak ayında birçok büyükşehir belediyesi toplu taşıma ücretlerine zam yaparken, Ankara’da da yeni tarife için gözler UKOME toplantısına çevrildi. 13 Şubat’ta yapılması beklenen toplantıda, tam bilet ücretinin 21 TL’den 26 TL’ye çıkarılması bekleniyor.

İNDİRİMLİ KARTLARDA DA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre, zam kararının yalnızca tam biletle sınırlı kalmayacağı, öğrenci, 60-65 yaş ve diğer indirimli kart tarifelerinin de yeniden düzenleneceği ifade ediliyor. Ulaşım maliyetlerindeki artış, özellikle sık kullanılan toplu taşıma hatlarında yolcuları doğrudan etkileyecek.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan özel halk otobüsleriyle ilgili belirsizlik devam ediyor. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borçları nedeniyle özel halk otobüsçülerine yapılan destek ödemelerinin kesildiği öne sürülmüş ve bu nedenle 1 Şubat itibarıyla 60-65 yaş ve öğrenci kartlarının bu araçlarda geçerli olmayacağı duyurulmuştu.



Ancak belediye ile yapılan görüşmeler sonucunda, bu kararın 15 Şubat’a kadar ertelendiği açıklandı. Sürecin nasıl şekilleneceği ve özel halk otobüslerinde indirimli kart kullanımının devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.