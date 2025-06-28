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 | İrem Çınar

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi metro ve otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını duyurdu.

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Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 14:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımaya teşvik etmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla önemli bir adım atıyor. EGO Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü yeni uygulamayla, metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasındaki ilk aktarmalar 1 Temmuz 2025 itibarıyla ücretsiz olacak.

ABB tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmayı ve vatandaşların toplu taşımadan kesintisiz şekilde yararlanmasını hedefleyen bu uygulamanın, ilk etapta belirlenen 12 güzergahta devreye gireceği belirtildi.

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

ÜÇ AŞAMALI UYGULAMA

Yeni ring hatları, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman’da hizmete alınacak. Ücretsiz aktarma sistemi üç aşamada devreye girecek:

1 Temmuz’da: Dışkapı Metro İstasyonu’na 405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461 numaralı; Bilkent Metro İstasyonu’na 530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1 numaralı ring hatları entegre edilecek.

Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu da aktarma sistemine dahil edilecek.

21 Temmuz ve 18 Ağustos tarihlerinde ise diğer hatlar devreye alınacak ve uygulama genişletilecek.

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

62-64 YAŞ ARALIĞINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

ABB Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 62-64 yaş arası vatandaşlar da toplu taşımadan belirli saat aralıklarında ücretsiz yararlanabilecek. Kişiselleştirilmiş akıllı kart sahibi olan bu yaş grubundaki vatandaşlar, her gün saat 10.00-16.00 ile 19.00-24.00 arasında EGO otobüsleri, metro ve Ankaray hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

YENİ SİSTEM SADECE EGO OTOBÜSLERİNDE GEÇERLİ

EGO Genel Müdürü Adem Yılgın, Ankara’nın özellikle deprem sonrası artan göçle birlikte yoğunlaştığını ve bu artışın trafik üzerindeki baskıyı artırdığını vurguladı. Yılgın, yeni sistemle birlikte örneğin Çubuk’tan binen bir yolcunun Çayyolu’na kadar sadece tek biletle ulaşım sağlayabileceğini belirtti.

Yeni sistem sadece EGO otobüslerinde geçerli olacak. Vatandaşlar, güzergah ve saat bilgilerine EGO CEP’te mobil uygulaması ya da www.ego.gov.tr adresindeki Şehir İçi Ulaşım Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

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