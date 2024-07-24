Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam! Yeni bilet fiyatları belli oldu

24 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:04

Dul ve yetim aylığı zam farkları ödenecek! Erkekler de çift maaş için SGK'ya başvurabilir

Dul ve yetim aylığı zam farkları ödenecek! Erkekler de çift maaş için SGK'ya başvurabilir

ÖTV'ye yapılan zam akaryakıt fiyatlarını artırdı. Benzin ve motorin fiyatlarının 45 TL'ye yükselmesi toplu taşıma ücretlerine de zam olarak yansıdı.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.

TAM BİLET 21 TL

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararının ardından 15 TL olan tam bilet ücreti 6 liralık artışla 21 TL'ye yükseldi. 7,50 TL olan indirimli bilet fiyatı ise 3 liralık artışla 10,50 TL'ye çıktı.

GEÇEN YIL ZAMLANMIŞTI

Ankara'da 1 Temmuz 2023 tarihinde alınan kararla 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye, 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye yükselmişti.