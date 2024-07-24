Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam! Yeni bilet fiyatları belli oldu
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 13:46 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:04
Son dakika haberi: Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam geldi. Zam sonrası tam bilet 15 TL'den 21 TL'ye yükseldi. İşte Ankara'da toplu taşımada geçerli olacak yeni bilet fiyatları...
ÖTV'ye yapılan zam akaryakıt fiyatlarını artırdı. Benzin ve motorin fiyatlarının 45 TL'ye yükselmesi toplu taşıma ücretlerine de zam olarak yansıdı.
ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantısında, toplu ulaşıma yüzde 40 zam kararı alındı.
TAM BİLET 21 TL
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zam kararının ardından 15 TL olan tam bilet ücreti 6 liralık artışla 21 TL'ye yükseldi. 7,50 TL olan indirimli bilet fiyatı ise 3 liralık artışla 10,50 TL'ye çıktı.
GEÇEN YIL ZAMLANMIŞTI
Ankara'da 1 Temmuz 2023 tarihinde alınan kararla 7.50 TL olan tam bilet tutarı 15 TL'ye, 4 TL olan indirimli bilet fiyatı 7.50 TL'ye yükselmişti.
Kaynak: Tgrthaber.com