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 | İrem Çınar

Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem! 60 yaş üstüne ücretsiz ulaşım desteği: Saatler açıklandı

Ankara’da toplu taşımada yeni bir kolaylık daha hayata geçti. Artık 62-64 yaş aralığındaki vatandaşlar, raylı sistemleri de belirli saatlerde ücretsiz kullanabilecek.

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Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem! 60 yaş üstüne ücretsiz ulaşım desteği: Saatler açıklandı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:02

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 62-64 yaş arası vatandaşları sevindirecek önemli bir karara imza attı. Bugüne kadar yalnızca EGO otobüslerinden ücretsiz yararlanabilen bu yaş grubuna, 1 Temmuz 2025 itibarıyla raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım hakkı tanındı.

Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem! 60 yaş üstüne ücretsiz ulaşım desteği: Saatler açıklandı

UYGULAMA GENİŞLETİLDİ: OTOBÜSLE SINIRLI KALMIYOR

Toplu taşımada ücretsiz hizmetin kapsamını genişleten Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yaş grubunun artık metro ve diğer raylı sistem araçlarından da ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

Ankara’da toplu ulaşımda yeni dönem! 60 yaş üstüne ücretsiz ulaşım desteği: Saatler açıklandı

ÜCRETSİZ ULAŞIM İÇİN SAAT SINIRLAMASI

Yeni uygulama kapsamında ücretsiz ulaşım belirli saat aralıklarında geçerli olacak. Sabahın yoğun saatleri hariç tutularak, ücretsiz kullanım 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Ankara’da 65 yaş üstü vatandaşlar, herhangi bir saat sınırlaması olmaksızın tüm toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanmaya devam edecek. Bu yeni düzenleme, 62-64 yaş grubundaki Ankaralıların şehir içi ulaşımda daha fazla kolaylık yaşamasını hedefliyor.

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