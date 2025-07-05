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 | İrem Çınar

Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’nın değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak yeniden oluşturdukları Esenboğa Metrosu’nun yeni projesini 2 aya kadar tamamlayacaklarını açıkladı.

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Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 17:46

ve Bakanı , İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti olarak milletle omuz omuza, el ele büyük bir yürüyüş başlattıklarını ifade etti.

'yi her alanda güçlendiren, kalkındıran, dünyada söz sahibi eden bir ülke konumuna taşıdıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımız sadece ülkemizi yöneten bir lider değil, bölgemizde ve dünyada kriz çözen bir lider olarak; sadece jeopolitik değil, stratejik olarak da ülkemizi dünyada söz sahibi bir ülke haline getirdi." dedi.

Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak

"ELBETTE GAZZE İÇİN HASSAS OLACAĞIZ, GAZZE İÇİN SÖZ SÖYLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin doğu-batı ekseninde tam merkezde bir ülke olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, "Kafkaslar'dan Afrika'ya uzanan bir coğrafi konumun tam da ortasında bulunuyoruz. Elbette biz Müslüman kimliğimizle, inancımızla bizim bu coğrafyada söz söylemeye hakkımız var. Elbette için de hassas olacağız, Gazze için söz söyleyeceğiz. Filistinli kardeşlerimiz için elbette söyleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız, 'Bu bir soykırımdır, bu bir insanlık suçudur.' demiştir. Onun için hep beraber onun arkasında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca, 'ın, İsrail-İran çatışmasında diğer ülkelerin liderlerini arayarak buradaki savaş halinin bir an önce durdurulması noktasın ciddi bir inisiyatif aldığını da anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nu da gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "38 Bakan, 17 Bakan Yardımcısı, toplam 80 ülkeden katılımcılar katıldı. Türkiye'nin konumunu, coğrafyamızda, dünyada Türkiye'nin nerede görüldüğünü bir kez daha görme ve teyit etme imkanına orada kavuşmuş olduk." ifadelerini kullandı. Uraloğlu ayrıca, Afrika'dan gelen temsilcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan ilgisinin Türkiye'nin samimiyetinin ve ülkeye verilen kıymetin de bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak

“SADECE ULAŞTIRMA ALANINDA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM”

Son 23 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sadece ulaştırma alanında 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bunun ülke ekonomisine katkısının 1 trilyon 65 milyar dolar olduğunu belirterek iş gücüne katkısının ise yaklaşık bir milyon kişi olduğunu belirtti.

Söz konusu yatırımların doğru zamanda yapılmasının önemine de vurgu yapan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Muhalefetin çok da eleştirdiği Yap-İşlet-Devret projelerimiz var. Orada 51 milyar dolarlık yatırım yaptık. Eğer bugün yapmış olsaydık 87 milyar dolara mal olacaktı. Kar mı ettik, zarar mı ettik bunu vicdan sahibi herkesin takdirlerine sunuyorum.”

Ülke kaynaklarını doğru kullandıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “Bakın biz günde 700 bin insanımızı taşıyan Marmaray'ı hayata geçirdik. Avrasya Tüneli’nden 80 bin araç geçiyor. İstanbul Havalimanı’ndan geçen yıl 80 milyon insan seyahat etti. Günde bin 600 uçak iniş kalkış yapıyor oraya. Bunlar gerçekten hayal bile edilemeyecek projeler.” dedi.

"AVRUPA'DA ALTINCI DÜNYADA SEKİZİNCİYİZ"

Yavuz Sultan Selim köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ovit, Zigana Tüneli, Beğendik Botan Köprüsü, Güzeldere Tüneli, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İzmir-Manisa arasındaki Sabuncubeli Tüneli gibi birçok projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, “6 bin 101 kilometreden 29 bin 750 kilometreye ulaştırdığımız bölünmüş yollarımız, 14 bin kilometreye çıkardığımız demiryolu hattımız, 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı demiryolu hattıyla Avrupa'da altıncı dünyada sekizinci yüksek hızlı demiryolu işleticisi yaptık ülkemizi.” ifadelerini kullandı.

Aktif havalimanı sayısını 26’dan 58’e çıkardıklarını da belirten Bakan Uraloğlu, “Dünyada 50 ülkede 60 noktaya uçabiliyorduk; bugün 132 ülkede 353 noktaya uçabiliyoruz. Bu dünya rekorudur. Denizcilikte 11. sıradayız, inşallah hedefimiz 10. sıraya çıkmaktır.” diye konuştu.

Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak

ANKARA’YA 739 MİLYAR LİRALIK ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM YATIRIMI

Ankara yatırımları hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Bizim iktidarımız döneminde 739 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Sadece ulaştırma yapılarından bahsediyorum. Bütün yatırımlarımızdan değil. 466 km olan bölünmüş yol uzunluğunu bin 208 kilometreye; 466 kilometre olan sıcak asfalt uzunluğunu da yaklaşık bin 300 kilometreye çıkardık.” ifadelerini kullandı.

Ankara'yı Bolu üzerinden İstanbul'a hem bölünmüş yolla hem otoyolla bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Eskişehir üzerinden Bursa'ya, İzmir'e, Çanakkale’ye bağladıklarını belirten Uraloğlu, “Konya üzerinden Akdeniz'e bağladık. Kırıkkale üzerinden bir taraftan Samsun'a, Sarp’a kadar bağladık. Yine Kırıkkale üzerinden Erzurum'a, Ağrı’ya, Habur Sınır Kapısı’na bağladık. Yine Kayseri üzerinden doğu, güneydoğuya bağladık. Yine aynı şekilde Niğde üzerinden hem otoyolla hem de bölünmüş yolla Akdeniz'e, Şanlıurfa'ya, Oradan Şırnak'a kadar bağladık. Şimdi orayı otoyolla da inşallah bağlamış olacağız.” dedi.

Ankara'ya metro müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2 aya bitmiş olacak

"ANKARA'DA METRONUN ÇOĞUNU BİZ YAPTIK"

Bakanlık olarak Ankara'da projelerini devreye aldıklarını anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'daki 58 kilometre metronun neredeyse çoğunu biz yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi belli vaatlerle geldi. Şimdi siz dersinizi iyi çalışırsınız, görevlerinizi yaparsınız, ondan sonra da yapamayanı eleştirirsiniz. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' deriz. Siz 6 yılda bir metre ray döşemeden tutup da Bakanlığı eleştiriyorsanız, AK Partimizi eleştiriyorsanız, kusura bakmayın siz kendi yapamadığınızı bu şekilde vatandaşımızın gözünde düşürmeye çalışıyorsunuz."

"ESENBOĞA METRO PROJESİNİ İKİ AYA KADAR BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, bakanlık olarak Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan/Törekent metrolarını hizmete sunduklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkentray’ı biz bitirerek hizmete sunduk. Elbette bizim planladıklarımız var. 'Siz Esenboğa'yı metroyla buluşturamadınız' diyorlar. Şehrin değişen dinamiklerini ve imar yapısını da dikkate alarak Etlik Şehir Hastanesi'nden onu da kapsayacak şekilde Esenboğa metromuzun yeni projesini iki aya kadar bitirmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu arz ettik. İnşallah bu sene süreci doğru yönetip sene sonu ya da başında ihalesini yaparak Esenboğa metrosunun çalışmalarına da başlıyoruz."

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