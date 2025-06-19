Anket sonuçları açıklandı: Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Koç Üniversitesi’nin Konda Araştırma Şirketi’yle yaptığı Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi’nin Haziran 2025 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, vatandaşın yıl sonu enflasyon beklentisi düştü.

Koç Üniversitesi Ekonomi Araştırma Forumu’nun (KU‑EF) KONDA Araştırma ile birlikte yürüttüğü “Hanehalkı Enflasyon Beklenti Anketi”nin haziran 2025 turu, fiyat artışlarına dair algı ve öngörülerde ikinci ay üst üste düşüş yaşandığını gösterdi.

12 AYLIK BEKLENTİ YÜZDE 63’E İNDİ

Katılımcılar, önümüzdeki 12 ay (Haziran 2025–Haziran 2026) için ortalama enflasyonu yüzde 63 olarak öngördü. Bu oran, mayıs anketindeki yüzde 67’lik tahmine göre 4 puanlık bir gerilemeye işaret ediyor.

YIL SONU TAHMİNİ DE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımlayacağı Aralık 2025 enflasyonu için ortalama beklenti, bir ay önce ölçülen yüzde 69 düzeyinden yüzde 67’ye çekildi. Böylece yılın ilk yarısında hanehalklarının yıl‑sonu projeksiyonunda toplam 9 puanlık gerileme gerçekleşmiş oldu.

Geride kalan 12 aya dair enflasyon hissiyatı ise %73’te sabit kaldı.