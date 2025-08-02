Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Anlaşmada yazmıyor: Binlerce otomobil ellerinde kalabilir!

ABD Başkanı Donald Trump’ın son yayımladığı başkanlık kararnamesi, AB için öngörülen “karşılıklılık” esaslı gümrük tarifesini yüzde 15 olarak belirledi. Ancak bu taslak otomobilleri kapsamıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anlaşmada yazmıyor: Binlerce otomobil ellerinde kalabilir!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 11:40
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 11:40

ABD Başkanı ’ın son yayımladığı başkanlık kararnamesi, () için öngörülen “karşılıklılık” esaslı gümrük tarifesini yüzde 15 olarak belirlese de, otomobiller ve daha önce istisna tanınan diğer kalemleri kapsamıyor. AB yetkilileri, bu alanlarda detaylı yeni kararların yakında geleceğini öngörüyor.

Anlaşmada yazmıyor: Binlerce otomobil ellerinde kalabilir!

TRUMP VE AB TARAFI ANLAŞMA YAPMIŞTI

Şu anda AB’den ABD’ye yapılan ve yedek parça ihracatı, yüzde 27,5 oranında gümrük vergisine tabi. Bunun 25 puanlık kısmı, ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanan Section 232 kapsamında alınıyor. Ancak geçtiğimiz pazar günü İskoçya’da gerçekleşen görüşmelerde, Trump ve AB tarafı otomotiv alanında vergilerin yüzde 15'e düşürüleceği konusunda çerçeve bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşmada yazmıyor: Binlerce otomobil ellerinde kalabilir!

Aynı görüşmelerde uçak ve uçak parçaları gibi çeşitli ürün gruplarında ise “sıfıra sıfır” vergi prensibi benimsenmişti. Fakat AB yetkilileri, bu anlaşmaların da Trump’ın perşembe günü imzaladığı kararnamede yer almadığını belirtiyor. Söz konusu kararname 7 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG yurt dışı satışları başlıyor! Yerli otomobil dünya sahnesinde
ETİKETLER
#Otomobil
#avrupa birliği
#ab
#Donald Trump
#Gümrük Tarife
#Uluslararası Ticaret
#Section 232
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.