Anlaşmada yazmıyor: Binlerce otomobil ellerinde kalabilir!

ABD Başkanı Donald Trump’ın son yayımladığı başkanlık kararnamesi, Avrupa Birliği (AB) için öngörülen “karşılıklılık” esaslı gümrük tarifesini yüzde 15 olarak belirlese de, otomobiller ve daha önce istisna tanınan diğer kalemleri kapsamıyor. AB yetkilileri, bu alanlarda detaylı yeni kararların yakında geleceğini öngörüyor.

TRUMP VE AB TARAFI ANLAŞMA YAPMIŞTI

Şu anda AB’den ABD’ye yapılan otomobil ve yedek parça ihracatı, yüzde 27,5 oranında gümrük vergisine tabi. Bunun 25 puanlık kısmı, ulusal güvenlik gerekçesiyle uygulanan Section 232 kapsamında alınıyor. Ancak geçtiğimiz pazar günü İskoçya’da gerçekleşen görüşmelerde, Trump ve AB tarafı otomotiv alanında vergilerin yüzde 15'e düşürüleceği konusunda çerçeve bir anlaşmaya varmıştı.

Aynı görüşmelerde uçak ve uçak parçaları gibi çeşitli ürün gruplarında ise “sıfıra sıfır” vergi prensibi benimsenmişti. Fakat AB yetkilileri, bu anlaşmaların da Trump’ın perşembe günü imzaladığı kararnamede yer almadığını belirtiyor. Söz konusu kararname 7 Ağustos’ta yürürlüğe girecek.