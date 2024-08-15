Anne Kartı yaygınlaştı, toplu taşıma ücretsiz! Manisa Büyükşehir Belediyesinden alkışlanacak hareket

15 Ağustos 2024 16:50 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:52

Manisa’da 0-5 yaş arası çocukları olan anneler, 'Anne Kart' ile toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. 'Anne Kart' projesi kapsamında, 0-5 yaş arası çocukları olan annelere aylık 60 biniş ücretsiz ulaşım hakkı verilecek.

İLÇELERDE YAŞAYANLAR DA YARARLANACAK

İl merkezinin yanı sıra tüm ilçelerdeki anneler de bu hizmetten faydalanabilecek. Başvurular, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmî web sitesi manisa.bel.tr üzerinden açılacak online başvuru sistemi aracılığıyla yapılacak.

ANNELERİMİZE DESTEK OLUYORUZ

Anne Kart müjdesini paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek;

“Ülkemizde zorlaşan hayat şartları ve derinleşen ekonomik yoksulluğu göz önüne alarak, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik. Bu anlamda annelerimize zaten sözümüz vardı.

Şimdi hem bu sözümüzü yerine getirecek olmanın, hem de annelerimize destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Annelerimiz, hayata geçireceğimiz Anne Kart ile aylık 60 ücretsiz biniş hakkına sahip olacaklar.” açıklamasında bulundu.

MANİSALILARDAN TEŞEKKÜR

Anne Kart projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ekonomik olarak rahat nefes alacaklarını söyleyen Manisalı vatandaşlar, Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Zeynep Dursunoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir tane 3 yaşında çocuğum var, birisini de bekliyoruz. Ferdi başkanımızın yaptığı bu uygulama gerçekten çok güzel bir uygulama. Çok memnun oldum, çok da sevindim bu hizmet için. Ferdi beyin de gelmesinden çok memnunuz.

Başarılarının devamını diliyorum. Dolmuşların anneler için ücretsiz olması gerçekten çok iyi. Benim için olmasa da, anneler için uygun olması daha iyi oldu.

Muhabbet Karabalık isimli vatandaş ise şunları söyledi:

“Ferdi beyin sayesinde dolmuşlara binerken artık ücret talep edilmeyecek. 0-5 yaş arasında çocuğu olan bayanlar artık ücretsiz olarak binebilirler. Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.