Anneden babadan miras kalanlar dikkat! Devlet mirasçılara her ay maaş verecek

11 Ağustos 2024 17:28 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 17:54

Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyunu: Bu vaadlere kanmayın

Ev alacaklar dikkat! Dolandırıcıların tapu oyunu: Bu vaadlere kanmayın

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir uygulama başlattı. Uzun süre kullanılmayan tarım arazileri için devlet, mirasçılara her ay maaş verecek. Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde konuşan Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, anneden babadan miras kalanlara müjdeyi verdi.

MİRAS YOLUYLA SAHİP OLUNAN ARAZİLERE KİRA

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, miras yoluyla elde edilip iki yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaların, dijital kiralama yöntemiyle kiraya verileceğini duyurdu.

Miras yoluyla sahip olunan, ancak miras hukuku nedeniyle işlenemeyen tarlalar için devlet, mirasçılara her ay maaş verecek.

Bu yöntemle, uzun süre kullanılmayan araziler kiralanarak yeniden üretime dahil edilecek.

BOŞ ARAZİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Miras hukuku nedeniyle işlenemeyen tarlalar dijital kiralama yöntemiyle kiraya verilerek, mirasçılara ek gelir sağlayacak.

Kiralama işlemleri, dijital platformlar üzerinden gerçekleşecek.

Kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler, doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.

En yakın yerleşim yerlerinden başlanarak tarlalar, bağlar ve bahçeler tek tek tespit edilecek.

Uygulama ile ülkenin tarım kaynakları daha etkin kullanılacak. Vatandaş ise gelir sahibi olacak.