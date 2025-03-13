Annelere çifte destek! Doğum izni artıyor mu? Aile Yılı’nda kritik düzenlemeler peş peşe geldi

TBMM'ye sunulan torba yasa ile annelere yönelik yeni destekler geliyor. İlk doğumda 5 bin lira yardım sağlanırken, ikinci çocuk için 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek verilecek. Ayrıca, doğum izinlerinin uzatılması ve annelere yarı zamanlı çalışma imkânı da gündemdeki konular arasında yerini alıyor.

Türkiye’de 2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aileleri desteklemeye yönelik yeni düzenlemeler peş peşe gelmeye başladı. Özellikle annelere yönelik maddi yardımlar ve doğum izinleri konusunda önemli adımlar atılıyor. Meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla doğum yardımı miktarı artırılırken, annelere uzun vadeli destek sağlanması planlanıyor.



Bunun dışında çalışan annelerin daha uzun doğum izni kullanması ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve ekonomi gazetecisi Faruk Erdem yeni düzenlemelerin detaylarını paylaştı...

DOĞUM YARDIMI ARTIYOR

Mevcut uygulamada doğum yapan annelere verilen 300 liralık destek, 1 Ocak 2025 itibarıyla 5 bin liraya çıkarıldı. Bunun yanı sıra, çocuk sayısına bağlı olarak 60 ay boyunca düzenli ödeme yapılması öngörülüyor.

Yeni düzenlemeye göre;



İlk çocuğunu doğuran anneye tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacak.

İkinci çocuk için anneye her ay 1.500 TL olmak üzere 60 ay boyunca destek verilecek.

Üçüncü çocuktan itibaren annelere 5 bin TL aylık ödeme yapılacak.

Dördüncü çocukla birlikte toplam ödeme miktarı aylık 11 bin 500 TL'ye kadar çıkabilecek.

Bu destekten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kart sahipleri yararlanabilecek. 2025 yılı itibarıyla doğan çocuklar için geçerli olacak bu ödemeler, daha önce doğmuş çocuklar da dikkate alınarak hesaplanacak.



ÇOĞUL GEBELİKLER VE İKİNCİ EVLİLİKLER

İkiz ya da üçüz gibi çoğul doğumlarda her çocuk ayrı değerlendirilerek ödeme yapılacak. Örneğin, ikiz bebek dünyaya getiren bir anne için ilk çocuğa 5 bin TL, ikinci çocuğa ise 1.500 TL aylık ödeme sağlanacak.



İkinci evliliğini yapan anneler için de düzenleme geçerli olacak. Önceki evliliğinden çocuğu bulunan bir anne, yeniden çocuk sahibi olduğunda toplam çocuk sayısına göre destekten faydalanabilecek. Aynı durum evlat edinilen çocuklar için de geçerli olacak.

BAŞVURU VE EMZİRME ÖDENEĞİ

Doğum yardımı için başvurular, çocuğun doğum belgeleriyle kaymakamlıklara yapılabilecek. Başvurular için belirli bir süre sınırı bulunmuyor, dolayısıyla aileler istedikleri zaman bu desteğe başvurabilecek.



Bunun yanı sıra, annelere verilen emzirme ödeneği de artırıldı. 2024 yılı için bin 238 lira olarak belirlenen süt parası, her yıl artış gösterecek.

DOĞUM İZİNLERİNDE YENİ DÜZENLEME YOLDA

Kadın çalışanlar için mevcut doğum izinleri şu şekilde uygulanıyor:



Doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin hakkı bulunuyor.

Anneler, çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alabiliyor.

Çocuk ilkokul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkı bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, doğum izinlerinin uzatılması ve işçi-memur arasındaki farkların giderilmesi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Ayrıca, özel sektörde uygulanan yarı zamanlı çalışma hakkının kamu çalışanları için de hayata geçirilmesi yönünde bir yönetmelik taslağı hazırlandı.