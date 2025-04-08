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 | İrem Çınar

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

TBMM'ye sunulan torba yasa ile doğum parası miktarlarında önemli değişiklikler yapıldı. Yeni düzenlemeye göre ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay 1.500 TL ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bunun yanında annelere daha uzun doğum izni ve yarı zamanlı çalışma hakkı da geliyor. Peki kimler bu desteklerden faydalanabilecek? Başvuru süreci nasıl işleyecek? Çocukların mutlaka 2025’te mi doğmuş olması gerekiyor? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yeni düzenlemeye dair tüm detayları aktardı. İşte annelerin en çok merak ettiği sorular ve cevapları...

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KAYNAK:
Yeni Asır
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 11:37

2025’in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, aile yapısını güçlendirmeye yönelik destekler ve düzenlemeler birbiri ardına hayata geçiriliyor. Bu kapsamda, doğum yardımları önemli oranda artırıldı. TBMM’de kabul edilen yeni düzenleme ile annelere doğum sonrası yapılan ödemeler ciddi anlamda yükseltildi. Aynı zamanda doğum izninin uzatılması için de çalışmalar sürüyor.

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

DOĞUM YARDIMINDA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Yeni yasal düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan bebekler için annelere verilen doğum yardımı miktarı arttırıldı. Artık ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL ve üçüncü çocuk sonrası için aylık 5 bin TL destek verilecek. Bu ödemeler çocuk 5 yaşına gelene kadar, yani tam 60 ay boyunca sürecek. Dördüncü çocuğa ise ekstra 5 bin lira nakdi yardım yapılacak. Peki kimler doğum parası alabiliyor? Başvurular nereye, nasıl yapılıyor? Çocukların 2025'te doğması şart mı? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuya dair detayları paylaştı. İşte merak edilen ve bilinmesi gerekenler...

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

KİMLER BU YARDIMDAN YARARLANABİLECEK?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri, çalışıyor olsun ya da olmasın, bu ödemelerden faydalanabilecek. Ödemeler, 1 Ocak 2025 sonrası doğan çocuklar için geçerli olacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de aynı destek sağlanacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE ÖDEME ARTIYOR

Örnek vermek gerekirse; ikinci çocuğunu doğuran bir anneye önce 5 bin TL, ardından her ay 1.500 TL ödenecek. Üçüncü çocukla birlikte aylık ödeme 6.500 TL’ye çıkıyor. Dördüncü çocukla birlikte aileye aylık toplam 11.500 TL destek sağlanacak.

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

ÖNCEKİ ÇOCUKLAR DA HESABA KATILIYOR

Bu ödemelerin hesaplanmasında sadece 2025 sonrası doğan çocuklar değil, daha önce doğmuş çocuklar da dikkate alınıyor. Yani çocuk sayısı toplamda değerlendirilerek, yeni doğan bebeğin kaçıncı çocuk olduğuna göre ödeme yapılıyor. Bu kural evlat edinilen çocuklar ve ikinci evlilikle gelen çocuklar için de geçerli.

ÇOĞUL DOĞUMLARA ÖZEL UYGULAMA

İkiz veya üçüz gibi çoğul doğumlarda, her çocuk ayrı ayrı sayılarak ödeme hesaplanıyor. Örneğin; hiç çocuğu olmayan bir annenin ikiz bebekleri olursa, biri ilk çocuk, diğeri ikinci çocuk olarak değerlendirilecek ve buna göre ödeme yapılacak.

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Doğum yardımı için herhangi bir süre kısıtlaması yok. Aileler, doğum belgesiyle birlikte kaymakamlıklara başvurarak bu ödemeden istedikleri zaman yararlanabilirler.

EMZİRME ÖDENEĞİ DE ARTTI

Çalışan annelere verilen emzirme ödeneği de bu yıl artırıldı. 2024’te 857 TL olan süt parası, 2025’te 1.238 TL’ye yükseldi. Bu ödenekten faydalanmak için annenin veya eşinin çalışıyor olması yeterli.

Annelere destek yağmuru başladı! Doğum izni artıyor: Faruk Erdem detayları açıkladı

DOĞUM İZNİ ARTIYOR MU?

Hükümet, annelerin iş yaşamını kolaylaştırmak için doğum izninde de düzenlemeye gidiyor. Hâlihazırda uygulanan doğum öncesi 8 ve sonrası 8 hafta olmak üzere 16 haftalık izin süresinin uzatılması gündemdeki yerini koruyor. Ayrıca çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışıp tam maaş alınabilen uygulamanın kapsamının genişletilmesi de planlanıyor.

KAMUDA DA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA GELİYOR

Özel sektörde uygulanan yarı zamanlı çalışma hakkının kamu çalışanlarına da tanınması için bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Bu düzenleme ile memur anne ve babalar da çocuklarının bakımını daha rahat üstlenebilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Doğum yardımı başvuruları başladı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvurularının bugünden itibaren e-Devlet üzerinden alınacağını bildirdi.
ETİKETLER
#bebekler
#Aylık Doğum Yardımı
#Doğum Parası
#Yeni Bebek
#2025 Aile Yılı
#Doğum Yardımı
#Aile Yılı
#Ekonomi
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