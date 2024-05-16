ANPA GROSS başarısını Gaziantep'e taşıyor, yeni mağaza 18 Mayıs'ta açılıyor

16 May 2024 17:18 - Güncelleme : 16 May 2024 17:26

ANPA GROSS, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak açılışta her zaman olduğu gibi büyük indirimler ve kampanyalarla, müşterileriyle buluşacak. Görkemli açılışa büyük bir ilginin olacağı şimdiden bekleniyor.

GAZİANTEP'TE KALİTELİ ALIŞVERİŞİN TEK ADRESİ OLACAK

ANPA GROSS Marketler Zinciri’nin gerek AVM gerekse Gross olarak büyümeye devam ettikleri yatırımlarına bir yenisi daha Gaziantep ‘de 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00’da açılıyor. ANPA GROSS, bundan böyle kaliteli ve hesaplı alışveriş anlayışını Gaziantepliler’ in hizmetine sunacak. ‘ANPA GROSS 27 AVM’ ve ‘ANPA GROSS Mağazası’ bundan böyle Gaziantepliler ’e yeni bir alışveriş deneyimi yaşatacak.

Gaziantep’te halkın alışveriş alışkanlıklarını yenilikçi, dijital mağaza alanıyla değiştirmeye hazırlanan ANPA GROSS, Gaziantep’te kaliteli ve hesaplı alışverişin yeni adresi olacak. Böylelikle sadece Gaziantep’in değil Güneydoğu Anadolu’nun en güçlü, en yenilikçi ve dünyada bir ilk olan 1.000 m2’lik alana sahip LED ekranlarının yer aldığı ilk projesi olacak. Böylelikle halkın da alışılmış alışveriş alışkanlıklarına yeni bir farklılık getiriyor.

“AVM’LERE YENİ BİR HEYECAN KATTIK”

ANPA GROSS Marka ve Yatırım Direktörü & Danışmanı Fatma Bozdağ, yönettikleri AVM’lere bir yenisini de Gaziantep’te eklediklerini ve AVM’de renovasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. ANPA GROSS ile mevcutta 500 bin metrekarelik bir alanı yönettiklerinin altını çizen Fatma Bozdağ, artık AVM’lerde de alışkanlıkların değiştiğini ve çekim gücü yaratmanın şart olduğunu dile getirdi.

ANPA GROSS ile bu süreci çok iyi yöneterek, artık AVM’lerde ciddi çekim gücü ile müşteri deneyimlerinin artarak sektöre çok ciddi faydalarının olduğunu kaydetti. Fatma Bozdağ, “Baktığımızda alışveriş merkezlerine de yeni bir heyecan kattık diyebilirim. Çünkü biz AVM’lerde aynı ANPA GROSS'taki mantıkla hızlı ve iyi bir hizmet anlayışı sergiliyoruz. Yani içerideki kiracılarımızla, iş ortaklarımızla, partnerlerimizle çapraz kampanyalar yapıyoruz. Diyoruz ki biz koşuyoruz, siz de koşmalısınız.

AVM’lerde yeni bir konsept ve sistem yarattık. “dedi. Emka Danışmanlık olarak ANPA GROSS ile güçlerini birleştirdiklerini belirten Fatma Bozdağ, “Emka Danışmanlık olarak; kiralama, yönetim ve yenileme ile projelerimizde artık Anadolu’da da büyümeye devam ediyoruz” diye konuştu.

“ANPA GROSS BAŞARISINI ARTIK ANADOLU’YA TAŞIYOR”

ANPA GROSS olarak Gaziantep açılışında müşterilere çok büyük indirim ve kampanya müjdelerini de duyuracaklarını vurgulayan Fatma Bozdağ, “Her zaman olduğu gibi rekabetçi fiyat politikamızla tüketici dostu olmaya devam edeceğiz. Çok büyük indirim ve kampanyalarımız olacak. Zaten bizim kampanyalarımız 365 gün devam ediyor aslında.

Fiyat politikamızla tüketicilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Gaziantep ANPA GROSS marketimizde 40 bine yakın ürün çeşitliliğimiz var. İstanbul’daki mağazalarımızda uyguladığımız fiyat politikasıyla rekabet edebilen bir grup yok. Marka ürünleri uygun fiyata satıyoruz çünkü” açıklamasını yaptı.

Fatma Bozdağ, ANPA GROSS olarak Gaziantep’ten sonra Anadolu ve Marmara Bölgesi projeleri ile açılışlara devam edeceklerini sözlerine ekledi.