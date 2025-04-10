Antalya Havalimanı'nın kapasitesi 82 milyona çıkıyor

Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışı 12 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış öncesi önemli açıklamalarda bulunarak bilgi verdi. Uraloğlu ayrıca yıllık yolcu kapasitesinde oluşacak değişimi de açıkladı.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini ise 75 bin metrekareye çıkarıyoruz. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona çıkartıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UÇAK PARK POZİSYONU 176'YA ÇIKTI

Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri genişleme çalışmaları kapsamında 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi’nin ve 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanlarının da hizmete açıldığını hatırlatarak “108 olan uçak park pozisyonu, yeni apron sahaları ile 176’ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi.” dedi.