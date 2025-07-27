Antalya, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Antalya, turizmde yeni bir rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Temmuz Cumartesi günü Antalya'ya 104 bin 359 yabancı ziyaretçi geldiğini belirterek, bunun tüm zamanların en yüksek günlük turist girişi olduğunu açıkladı. Temmuz ayı henüz bitmeden kente gelen ziyaretçi sayısının 2.3 milyona yaklaştığını bildiren Bakan Ersoy, 2025 yılı başından bu yana Antalya'nın 8 buçuk milyonun üzerinde yabancı turisti ağırladığını ifade etti.

TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Antalya bir kez daha tarih yazdı. Ve bu kez tüm zamanların en yüksek günlük giriş rekorunu kırarak 26 Temmuz Cumartesi günü, 104 bin 359 yabancı ziyaretçiyle Antalya'ya şimdiye kadarki en yüksek günlük giriş gerçekleşti."

Antalya'nın artık yalnızca bir tatil cenneti olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, "Antalya artık küresel turizm liginde şampiyonluğa oynayan bir başrol oyuncusu. Doğası, tarihi, kültürü, misafirperverliği ve üstün hizmet kalitesiyle dünyayı kendine hayran bırakmaya devam ediyor" dedi.

TURİZMDE BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Turizmde elde edilen başarının tesadüf olmadığını belirten Ersoy, şu değerlendirmede bulundu: "Bu rekorlar; kararlı yatırımlarımızın, doğru politikalarımızın ve özel sektörümüzle yürüttüğümüz güçlü iş birliğinin bir sonucu. Bu gurur tablosunun mimarları başta olmak üzere; otellerimizde misafirlerimizi güler yüzle karşılayan emekçilerimize, rehberinden şoförüne, acentecisinden tur operatörüne tüm turizm çalışanlarımıza, süreci özveriyle yöneten kamu kurumlarımıza ve sektör temsilcilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."