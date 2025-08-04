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 | Baran Aksoy

Antalya turizmde yine rekor tazeledi: Bir günde akın ettiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmde yeni bir günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını duyurdu. Kente bir günde 105 bini aşkın yabancı ziyaretçi geldi.

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Antalya turizmde yine rekor tazeledi: Bir günde akın ettiler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 14:29

Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ağustos'ta sadece havayoluyla 105 bini aşkın yabancı turistin 'ya giriş yaptığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Ersoy, Antalya'nın turizmde tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaştığını duyurdu.

Antalya turizmde yine rekor tazeledi: Bir günde akın ettiler

"YİNE GURUR VERİCİ YENİ BİR REKOR!"

3 Ağustos'ta kente sadece havayoluyla gelen sayısının 105 bin 284 olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir !" ifadesini kullandı.

Antalya turizmde yine rekor tazeledi: Bir günde akın ettiler

"EN YÜKSEK GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI"

Bakan Ersoy açıklamasında, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi" dedi. Türkiye'nin turizmde sadece sayı değil, kalite ve güvenle de öne çıktığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark sağlıyor. Gururluyuz" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/1952310873990607356

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ETİKETLER
#antalya
#turizm
#rekor
#Havayolu Skandalı
#Yabancı Turist
#Görseller
#Ekonomi
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