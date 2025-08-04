Antalya turizmde yine rekor tazeledi: Bir günde akın ettiler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ağustos'ta sadece havayoluyla 105 bini aşkın yabancı turistin Antalya'ya giriş yaptığını duyurdu. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Ersoy, Antalya'nın turizmde tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısına ulaştığını duyurdu.

"YİNE GURUR VERİCİ YENİ BİR REKOR!"

3 Ağustos'ta kente sadece havayoluyla gelen yabancı turist sayısının 105 bin 284 olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Antalya'dan yine gurur verici yeni bir rekor!" ifadesini kullandı.

"EN YÜKSEK GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI"

Bakan Ersoy açıklamasında, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek günlük ziyaretçi sayısı olarak dikkat çekiyor. Antalya'mıza yılbaşından bu yana 9 milyon 231 bin 309 yabancı ziyaretçi sadece havayoluyla geldi" dedi. Türkiye'nin turizmde sadece sayı değil, kalite ve güvenle de öne çıktığını vurgulayan Ersoy, "Türkiye, turizmde sadece rakamlarla değil, güvenle, kaliteyle ve misafirperverliğiyle fark sağlıyor. Gururluyuz" ifadelerine yer verdi.

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/1952310873990607356