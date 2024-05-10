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Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 11:57 - Güncelleme : 10 May 2024 12:04
Antalya&#039;da taksi ücretlerine zam geldi

Antalya’da taksimetre ücretlerine zam yapıldı. Zamlı tarife 1 Haziran'dan itibaren, ilçelerde ise 15 Mayıs'ta başlayacak.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, artan maliyetlerden dolayı zamlı tarifeye geçildiğini ve 1 Haziran tarihi itibariyle kent merkezinde taksimetre açılış ücretinin 20 TL’den 25 TL'ye çıktığını, kilometre ücretinin ise 30 TL olduğunu açıkladı. Alkan, ilçelerde ise tarife geçiş tarihinin 15 Mayıs olacağını kaydetti.

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KISA MESAFE ÜCRETİ 100 TL OLDU 

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Alkan, "Artan maliyetlerden dolayı, taksici esnafımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına, Birlik Başkanımız Adlıhan Dere öncülüğünde, tüm ilçe oda başkanlarımızla birlikte merkez ve ilçelerdeki esnafımıza, 1 Haziran’da geçerli olmak üzere taksimetre zammı alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yeni tarife şu şekilde oluştu: Taksimetre açılış: 25 TL, kilometre ücreti: 30 TL, birim metre (100): 3 TL, saat ücreti: 120 TL, kısa mesafe ücreti: 100 TL, birim zamanı (1 dakika): 2 TL.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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