Antep fıstığı zammını durduracak hamle: Suriye ile ortak adım

23 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 15:14

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Suriye ile yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması için yetkililerle görüşüldüğünü söyledi. Suriye ile ortak ticarette Antep fıstığı fiyatlarına zamların durması bekleniyor.

Türkiye’nin en lezzetli yiyecekleri arasında olan dünyanın ilgi gösterdiği Antep fıstığına daha fazla zam gelmemesi için çeşitli adımlar atılıyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Kurucu Başkanı Mehmet Yıldırım, Antep fıstığına gelen zamların baklavacıları zora soktuğunu belirtti. Yıldırım, Suriye​'de yaşanan son gelişmelerin ardından bölgeyle yapılacak olan ticaretin içerisinde Antep fıstığının da olması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, Suriyeli üreticilerden Antep fıstığı​ ithal etmek için Ticaret Bakanlığıyla görüşme yaptıklarını da bildirdi.

“SURİYE'DE YAPILACAK OLAN TİCARETİN İÇERİSİNE ANTEP FISTIĞINI DA EKLEDİK”

Suriyeli fıstık üreticilerinin ekonomisi için ithalatın önemli olacağına değinen Yıldırım, “Suriye'de yapılacak olan ticaretin içerisine Antep fıstığını da ekledik. Bu durumda Antep fıstığı fiyatlarının düşeceğine inanıyoruz. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Fiyatlar daha da yükselecek. Ticaret Bakanlığı'na bu tür sorunları bildiriyoruz. Biz de fıstığın Suriye ile ticarette olmasını istiyoruz. Bu konuda bakanlıkla konuştuk ve talebimizi bildirdik. Suriyeli fıstık üreticilerinin de buna ihtiyacı var. Suriye'ye özel alınacak ürünler içerisinde olması gereken bir ürün. Baklavayı en iyi Türkler yapar” dedi.