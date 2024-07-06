Antibiyotik vergisi gündeme geldi! Sağlıkta büyük tehlikeye karşı harekete geçildi

06 Temmuz 2024 03:42 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 03:44

İnsanlık tarihi boyunca sağlık alanındaki büyük keşiflerden olan antibiyotikler kontrolsüz kullanımları neticesinde son yıllarda insanlığı tehdit eder boyuta geldi. Gereksiz yere ve çok sık biçimde antibiyotik kullanımı neticesinde bakteriler artık antibiyotiklere dirençli hale geldi. Buna çözüm bulmak isteyen araştırmacılardan vergi önerisi geldi.

"SAATLİ BOMBA"

İngiltere'de yapılan calışmaya göre araştırmacılar antibiyotik satış verilerini masaya yatırdı ve vergi uygulanması halinde antimikrobiyal dirençle baş edilebileceğini öne sürdü. International Journal of Industrial Organisation dergisinde yayımlanan araştırmada antibiyotik direnci bir saatli bomba olarak görülüyor.

Loughborough Üniversitesi profesörlerinden ve çalışmanın ortak yazarlarından Farasat Bokhari yaptığı açıklamada, "Antibiyotik direnci önemli bir konu ve İngiltere sağlık politikası için bir öncelik. Muhtemelen sağlık sistemindeki bir sonraki saatli bomba," dedi. "Analizimize göre, verginin mali yükü hastalar üzerinde değil, daha ziyade bazı durumlarda aşırı reçete yazıyor olabilecek pratisyen hekimler üzerinde."

VERGİ UYGULAMASI İLE DAR SPEKTRUMLU ANTİBİYOTİĞE GEÇİLEBİLECEK

Antibiyotiklere yüzde 20 vergi uygulanması halinde kullanımlarında yüzde 37,7'ye varan düşüşe sebep olması bekleniyor.

Tüm antibiyotiklere uygulanan daha genel bir vergi, en sorunlu geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımını yüzde 29,4, genel antibiyotik kullanımını ise yüzde 12,7 oranında azaltıyor. Araştırmacılar, bu seçeneğin daha yüksek bir tüketici refah kaybıyla sonuçlandığını söyledi.

Bokhari, "Bulgularımız, geniş spektrumdan dar spektruma geçişin vergilendirme yoluyla göreli fiyatlarda meydana gelen değişiklikler ile mümkün olduğunu ancak bunun topluma toplam maliyet açısından sonuçları olduğunu gösteriyor," dedi.

33 BİN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

"Ele aldığımız alternatif vergi rejimleri talebin ne kadar değişeceği konusunda farklılık gösterse de, tahminlerimiz bu politikaların söz konusu talebi yönetmede oldukça etkili olabileceğini gösteriyor," diye ekledi.

Araştırmacılar, vergi politikalarının hastalığın ciddiyetine göre muafiyetler içermesi gerektiğini ve kesin tanı testlerini beklemenin mümkün olmadığı acil durumlarda dar spektrumlu antibiyotiklere geçişin gecikebileceğini kabul ediyor.

Bazı tahminlere göre AMR, Avrupa Birliği'nde (AB) her yıl 670.000'den fazla enfeksiyona ve yaklaşık 33.000 ölüme neden oluyor.

DSÖ: İNSANLIĞIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU 10 TEHDİTTEN BİRİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2019 yılında AMR'yi "insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük 10 küresel halk sağlığı tehdidinden biri" olarak kabul etti.

Danışmanlık firması E.CA Economics'ten başyazar Dr. Weijie Yan, "Bu antibiyotiklerin vergilendirilmesinden kaynaklanan tüketici refah kaybı ve genel refah kaybı önemli ancak antibiyotik direncinin ölümler ve ekonomik kayıplar açısından öngörülen toplumsal maliyetlerine kıyasla nispeten küçük," dedi.

"Simülasyonlarımız talebin ne kadarının geniş spektrumdan dar spektruma kaydığını ve bunun maliyetini gösterirken, daha düşük AMR ayak izine sahip ilaçlara geçmenin uzun vadeli faydalarını hesaplamıyor," diye ekledi.