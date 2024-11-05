Apartman ve sitelerde yeni dönem: Kurallara uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacak

05 Kasım 2024 16:23 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 17:21

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son dönemde sık sık haberlere konu olan site ve apartman yönetimlerine yönelik çalışmalar için kolları sıvadı. Bakanlık, site yönetim şirketlerine daha sıkı denetim ve şeffaflık getirecek köklü bir mevzuat değişikliğine hazırlanıyor.

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yerleri için kira artış oranı

Kasım ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yerleri için kira artış oranı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı apartman ve site yönetim şirketlerine yönelik yaptırımlarını artırma kararı aldı. Daha sıkı denetim ve şeffaflık getirecek yeni düzenlemeler yapmaya hazırlanan Bakanlık, böylece mali ve idari sorunları çözüme kavuşturmayı planlıyor.

YETKİ BELGESİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Yeni düzenlemeye göre, apartman ve site yönetiminde görev yapan yönetim şirketleri artık belirli standartları karşılamak zorunda olacak ve bu doğrultuda "yetki belgesi" almak zorunlu hale getirilecek. Mali yapısı şeffaf olmayan veya belirlenen standartlara uymayan şirketler, yönetim faaliyetlerinden men edilecek. Böylece, "Bu paralar nereye harcanıyor?" sorusuna daha net cevaplar verilecek.

GELİR-GİDER BİLGİLERİ ŞEFFAF OLACAK

Yönetmelikte öne çıkan başlıklardan biri de mali şeffaflık. Yönetim şirketleri, kat maliklerine tüm gelir-gider bilgilerini açık bir şekilde sunmakla yükümlü olacak. Bu kapsamda Bakanlık, yönetimlerin gelir ve giderlerine dair standart prosedürler oluşturacak, harcamaların daha kolay anlaşılabilir ve erişilebilir hale gelmesini sağlayacak.

ÇALIŞTAY İLE DÜZENLEMELERİN DETAYLARI BELİRLENDİ

23 Ekim’de düzenlenen çalıştayda, Kat Mülkiyeti Kanunu’na yönelik yapılacak değişiklikler üzerine akademisyenler ve sektör temsilcilerinin görüşleri alındı. Bu fikirler doğrultusunda, yeni düzenlemenin ayrıntıları şekillendi. Yönetim hizmetlerinin sınıflandırılması, yetkilendirilmesi, çalışan nitelikleri ve denetim süreçleri gibi konularda belirli standartlar getirilecek.

YÖNETİCİLER İÇİN YETERLİLİK ŞARTI

Düzenleme, site ve apartman yönetiminde görev almak isteyen kişilere eğitim ve yeterlilik şartları da getiriyor. Yöneticilik pozisyonunda çalışmak isteyenlerin belirlenen eğitimleri tamamlamış olmaları ve gerekli niteliklere sahip olmaları gerekecek.

KURALLARA UYMAYANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Düzenlemeye uymayan yönetim şirketleri ise ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Kural dışı çalışan şirketler, çeşitli cezalarla karşılaşabileceği gibi, faaliyet yasağı gibi ağır yaptırımlarla da karşılaşabilecekler. Bu sayede, kat maliklerinin güvenilir ve şeffaf yönetim hizmetlerine erişimi sağlanacak.