Apartmanda oturanlar dikkat! Artık o parayı ödemek zorunda değilsiniz: Yargıtay son noktayı koydu

Yargıtay’dan apartman yönetimi ve kat maliklerini sevindirecek karar çıktı. Yeni düzenlemeyle birlikte ev sahibi ve kiracılar artık bir masraftan daha muaf olacak.

Apartman yönetimlerinin aldığı harcama kararlarıyla ilgili önemli bir dönemeç yaşandı. Yargıtay, kat maliklerinin onayı olmadan gerçekleştirilen çatı yenileme çalışmalarının maliyetinin, maliklere zorla yüklenemeyeceğine hükmetti. Bu karar, apartman ve site yönetimlerinin ortak alanlarla ilgili masrafları belirlerken, maliklerin rızasını gözetmek zorunda olduğunu açık bir şekilde ortaya koydu.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

İzmir'in Menemen ilçesinde bir apartmanda yaşanan olay, kat mülkiyeti hukukunda yeni bir emsal oluşturdu. Apartman yönetimi, çatı yenileme çalışmaları için tüm kat maliklerinden ödeme talep etti. Ancak bazı malikler, bu masrafın kendilerine yüklenemeyeceğini belirterek ödeme yapmayı reddetti ve hukuki süreç başlattı.



Yerel mahkeme, apartman yönetimini haklı bularak masrafların ödenmesi gerektiğine karar verdi. Ancak, temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak kat maliklerini haklı buldu.

OY BİRLİĞİ OLMADAN MALİYET YÜKLENEMEZ

Yargıtay’ın kararında, Kat Mülkiyeti Kanunu’na atıfta bulunularak, bina ortak alanlarında yapılacak büyük çaplı değişikliklerin tüm maliklerin oy birliğiyle alınması gerektiği vurgulandı. Çatı gibi yapısal unsurların yenilenmesi, projede değişiklik gerektiriyorsa, bu durumda maliklerin tamamının onayı şart olacak.



BELEDİYE ONAYI ŞARTI GETİRİLDİ

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise belediye onayıyla ilgili oldu. Yargıtay, belediyeden resmi onay alınmadan yapılan yenileme çalışmalarının, maliyetlerinin maliklerden tahsil edilemeyeceğini belirtti. Bu karar, apartman yönetimlerinin keyfi harcamalar yapmasını önleyerek, maliklerin haklarını koruma altına almış oldu.