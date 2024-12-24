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Apple hisseleri, yapay zeka sayesinde uçtu: Piyasa değeri Almanya ve İsviçre borsalarını geçti

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: Reuters
24 Aralık 2024 12:15 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 12:15
Apple hisseleri, yapay zeka sayesinde uçtu: Piyasa değeri Almanya ve İsviçre borsalarını geçti

Teknoloji devi Apple, piyasa değerini 3,85 trilyon dolara çıkararak tarihin ilk 4 trilyon dolarlık şirketi olma yolunda ilerliyor. Şirketin bu yükselişinde yapay zeka yatırımları ve bu teknolojinin iPhone satışlarını artıracağına dair yatırımcı güveni etkili oldu.

Teknoloji devi Apple​, tarihin ilk 4 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirketi olma yolunda ilerliyor. Şirketin hisse senetleri, kasım ayının başından itibaren yaklaşık yüzde 16'lık bir artış göstererek piyasa değerine yaklaşık 500 milyar dolar ekledi. Bu yükselişle birlikte Apple'ın toplam piyasa değeri 3,85 trilyon dolara ulaştı.

YAPAY ZEKA, APPLE'I UÇURDU

Apple'ın bu ivmesinin ardında, uzun zamandır beklenen yapay zeka yatırımları ve bu teknolojinin iPhone​ satışlarını artıracağına dair yatırımcı güveninin önemli rol oynadığı ifade edildi. Apple şu anda, AI alanında Nvidia​ ve Microsoft gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en değerli teknoloji şirketi konumunda.

Apple hisseleri, yapay zeka sayesinde uçtu: Piyasa değeri Almanya ve İsviçre borsalarını geçti - 1. Resim

ALMANYA VE İSVİÇRE'Yİ GEÇTİ

Öte yandan Apple'ın piyasa değeri, Almanya ve İsviçre'nin ana borsalarının toplam değerini de geride bırakmış durumda.

Maxim Group analistlerinden Tom Forte, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Apple hisselerindeki son ralli, yatırımcıların yapay zekaya olan ilgisini ve bunun bir süper iPhone güncelleme döngüsüne yol açacağı beklentisini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Apple hisseleri, yapay zeka sayesinde uçtu: Piyasa değeri Almanya ve İsviçre borsalarını geçti - 2. Resim

Daha önce Microsoft, Alphabet (Google), Amazon ve Meta, yapay zeka teknolojilerine liderlik ederek Apple'ın önüne geçmişti. Apple yapay zeka stratejisini belirlemedeki yavaşlığı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. "AI pastası"ndan en büyük dilimi alan şirketlerden biri olan Nvidia'nın hisseleri son iki yılda yüzde 800'den fazla artış gösterirken, aynı dönemde iPhone üreticisinin hisseleri iki katına çıkmıştı.

Ancak Apple, bu açığını kapatmak için son dönemde önemli adımlar atmaya başladı. Şirket haziran ayında yapay zeka paketi Apple Intelligence'ı iPhone, iPad ve MacBook'a entegre edeceğini duyurmuştu. Aralık ayının başında ise OpenAI'ın ChatGPT teknolojisini Siri'ye getirmeye başladı. Ancak bu özellikler iPhone 15 Pro ve üzeri modelleri destekliyor.

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Kaynak: Reuters
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