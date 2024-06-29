Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç

29 Haziran 2024 18:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:00

Asgari ücretin bölgesel ve sektörel hesaplanmasını teklif ettiler! SGK Uzmanı o ihtimali yorumladı

Asgari ücretin bölgesel ve sektörel hesaplanmasını teklif ettiler! SGK Uzmanı o ihtimali yorumladı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'li kurmaylar geçtiğimiz günlerde bir araya gelirken asgari ücrette ara zam talebi iletilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'ara zammın yapılmayacağı' kesin bir dille belirtilirken ORC Araştırma ise son anketinde vatandaşlara asgari ücreti sordu.

Aktarılan bilgilere göre Bakan Şimşek Karatepe'nin asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına refah payı yapılması yönündeki talebi, ekonomi programını göstererek, "Enflasyon hedefinden taviz veremeyiz" dediği aktarılmıştı.

'ASGARİ ÜCRET ANKETİ' DİKKAT ÇEKTİ!

ORC Araştırma, CHP'li kurmaylar ile Bakan Şimşek'in görüşmesinden önce yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüşmenin öncesinde 5 bin 620 kişiye sorduğu anketten çıkan sonuçlar şaşırttı.

Araştırmada vatandaşlara 'Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?' sorusu yöneltildi.

VATANDAŞLAR 'YETERLİ BULMUYORUM' DEDİ

Soruya cevap verenlerin yüzde 77,6'sı sorulan soruya 'Hayır, yeterli bulmuyorum' cevabını verirken yalnızca yüzde 8,9'u 'Evet' diyerek yeterli bulduğunu belirtti.

10-14 Haziran aralığında yapılan ankette yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.