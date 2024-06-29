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Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
29 Haziran 2024 18:52 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 19:00
Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç

Asgari ücrete ara zam gelmeyeceği kesinleşirken ORC Araştırma'dan dikkat çeken bir anket çalışması geldi. Araştırma şirketi vatandaşlara "Asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" diye sordu. Anket sonuçları ise dikkat çekti. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile CHP'li kurmaylar geçtiğimiz günlerde bir araya gelirken asgari ücrette ara zam talebi iletilmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'ara zammın yapılmayacağı' kesin bir dille belirtilirken ORC Araştırma ise son anketinde vatandaşlara asgari ücreti sordu. 

Aktarılan bilgilere göre Bakan Şimşek Karatepe'nin asgari ücrete ara zam ve emekli maaşlarına refah payı yapılması yönündeki talebi, ekonomi programını göstererek, "Enflasyon hedefinden taviz veremeyiz" dediği aktarılmıştı.

Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç - 1. Resim

'ASGARİ ÜCRET ANKETİ' DİKKAT ÇEKTİ!

ORC Araştırma, CHP'li kurmaylar ile Bakan Şimşek'in görüşmesinden önce yaptıkları araştırmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüşmenin öncesinde 5 bin 620 kişiye sorduğu anketten çıkan sonuçlar şaşırttı. 

Araştırmada vatandaşlara 'Türkiye'de uygulanan 'asgari ücret' tutarını yeterli buluyor musunuz?' sorusu yöneltildi. 

Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç - 2. Resim

VATANDAŞLAR 'YETERLİ BULMUYORUM' DEDİ

Soruya cevap verenlerin yüzde 77,6'sı sorulan soruya 'Hayır, yeterli bulmuyorum' cevabını verirken yalnızca yüzde 8,9'u 'Evet' diyerek yeterli bulduğunu belirtti. 

Ara zam tartışmalarını alevlendirecek anket... Asgari ücret araştırmasında dikkat çeken sonuç - 3. Resim

10-14 Haziran aralığında yapılan ankette yüzde 13,5 oranında katılımcı ise fikir belirtmedi.

Kaynak: tgrthaber.com
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