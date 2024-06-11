Araba alacaklar dikkat! Galericiler zam için tarih verdi: Fiyatlar düşmeyecek, yükselecek

11 Haziran 2024 11:23 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:58

Otomobil fiyatlarındaki düşüşe rağmen vatandaş parasını daha yüksek kazanç getiren mevduat faizine yatırmayı seçmesi, bunun yanı sıra ihtiyaç ve araç kredisindeki yüksek faiz oranları araba piyasasında oluşan durgunluğun devam etmesine neden oldu.

Özellikle ikinci el araçlarda fiyatlar düşüşe geçerken, satış olmayınca piyasada araç bolluğu yaşandı. Otomobil seçeneklerinin bir hayli fazla olduğunu söyleyen galericiler, araba almak için şu sıralar en doğru zaman olduğunu belirtiyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Bayram öncesi uygun fiyatlı araçların satıldığını dile getiren oto galericiler, mevduat faizlerinin yüksek olmasının da piyasada durgunluk oluşturduğunu söyledi. Fiyatların yüzde 20 düştüğünü söyleyen galericiler, ilerleyen dönemde sıfır araçlara zam gelmesini beklediklerini kaydetti.

SIFIR OTOMOBİLLERE ZAM GELİYOR

Oto galerici Gürkan Keleş, ikinci el otomobil piyasasının şu dönemde durgunlaştığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Bayram üzeri şu anda daha uygun olan araçlar satılıyor. İkinci el araç fiyatları da gerilemiş durumda. Sıfır arabalarda da fiyatlar biraz geriledi. Araç fiyatları ortalama yüzde 20 geriledi. Biniciler için şu anda araç alma zamanı. Sürücüler şu anda araba alabilir. İlerleyen dönemde araba fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Temmuz’dan sonra sıfır araçlarda fiyat artışı yaşanabilir. Zamlar gelirse, ikinci el piyasasına da otomatik olarak yansıyacaktır. Yüksek fiyattan araç alan biniciler ise araçlarını şu an satmıyorlar. Biz oto galericiler olarak fiyatlarımızı geri çektik."

"ARABA FİYATLARI DÜŞMEYECEK, YÜKSELECEK"

Daha önceki bayramlarda hareketliliğin daha çok olduğunu söyleyen Keleş, “Arabasını satıp mevduat faizine yatıran vatandaşlar da var. Ancak araba fiyatları düşmeyecek, elbet yükselecek diye düşünüyoruz. İkinci el piyasasında eskiden araba bulunmuyordu ancak şu anda araç bolluğu var. Araba çeşitleri bu dönemde çok fazla" dedi.