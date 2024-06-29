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Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:23
Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) ertelenmesinin ardından bayilerin ellerinde kalan araçlar için yeni kampanyaları açıklaması bekleniyor. İşte otomobil markalarındaki en ucuz otomobil fiyatları...

Artan fiyatlar ve yüksek faizli kredilerle düşen araba satışlarını canlandırmak için firmalar kampanya üstüne kampanya yapıyor. 

Türkiye'de üretim yapan araç firmaları için Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) uymayan araçlar için son satış tarihi 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Erteleme kararının ardından firmalar ellerinde kalan otomobilleri satmak için yeni kampanyalar başlatıyor.

Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar da indirim ve kampanyaları yakından takip ediyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modellerinin fiyatları...

HYUNDAI i10

1.01 MPI 67 PS Jump Manuel
Fiyat: 835.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 1. Resim

KIA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli
Fiyat: 850.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 2. Resim

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli
Fiyat: 890.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 3. Resim

RENAULT

Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp
Fiyat: 942.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 4. Resim

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyat: 969.900 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 5. Resim

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel
Fiyat: 995.900 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 6. Resim

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
Fiyat: 1.030.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 7. Resim

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model
Fiyat: 1.037.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 8. Resim

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp
Fiyat: 1.066.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 9. Resim

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8
Fiyat: 1.223.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 10. Resim

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik
Fiyat: 1.225.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 11. Resim

FORD

Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli
Fiyat: 1.319.800 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 12. Resim

CHERY

Omoda5 Comfort
Fiyat: 1.328.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 13. Resim

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel
Fiyat: 1.329.900 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 14. Resim

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli
Fiyat: 1.409.900 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 15. Resim

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp
Fiyat: 2.042.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 16. Resim

SUBARU

Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive
Fiyat: 2.204.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 17. Resim

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik
Fiyat: 2.056.700 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 18. Resim

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 dizel 130 Hp
Fiyat: 2.287.750 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 19. Resim

AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp
Fiyat: 2.392.937 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 20. Resim

MERCEDES

Yeni EQA 250+Elektrikli
Fiyat: 2.582.000 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 21. Resim

VOLVO

S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp
Fiyat: 3.347.790 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 22. Resim

JAGUAR

R Dynamic S
Fiyat: 3.356.228 TL

Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu - 23. Resim

Kaynak: Tgrthaber.com
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