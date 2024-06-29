Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu
Genel Güvenlik Yönetmeliği'nin (GSR) ertelenmesinin ardından bayilerin ellerinde kalan araçlar için yeni kampanyaları açıklaması bekleniyor. İşte otomobil markalarındaki en ucuz otomobil fiyatları...
Artan fiyatlar ve yüksek faizli kredilerle düşen araba satışlarını canlandırmak için firmalar kampanya üstüne kampanya yapıyor.
Türkiye'de üretim yapan araç firmaları için Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) uymayan araçlar için son satış tarihi 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Erteleme kararının ardından firmalar ellerinde kalan otomobilleri satmak için yeni kampanyalar başlatıyor.
Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar da indirim ve kampanyaları yakından takip ediyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modellerinin fiyatları...
HYUNDAI i10
1.01 MPI 67 PS Jump Manuel
Fiyat: 835.000 TL
KIA
Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli
Fiyat: 850.000 TL
CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli
Fiyat: 890.000 TL
RENAULT
Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp
Fiyat: 942.000 TL
FIAT
Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyat: 969.900 TL
OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel
Fiyat: 995.900 TL
HONDA
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive
Fiyat: 1.030.000 TL
SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model
Fiyat: 1.037.000 TL
DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 Hp
Fiyat: 1.066.000 TL
PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8
Fiyat: 1.223.000 TL
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik
Fiyat: 1.225.000 TL
FORD
Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli
Fiyat: 1.319.800 TL
CHERY
Omoda5 Comfort
Fiyat: 1.328.000 TL
SKODA
Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel
Fiyat: 1.329.900 TL
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli
Fiyat: 1.409.900 TL
BMW
118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp
Fiyat: 2.042.000 TL
SUBARU
Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive
Fiyat: 2.204.000 TL
DS
DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik
Fiyat: 2.056.700 TL
ALFA ROMEO
Tonale 1.6 dizel 130 Hp
Fiyat: 2.287.750 TL
AUDI
A3 Sportback Benzinli 150 Hp
Fiyat: 2.392.937 TL
MERCEDES
Yeni EQA 250+Elektrikli
Fiyat: 2.582.000 TL
VOLVO
S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp
Fiyat: 3.347.790 TL
JAGUAR
R Dynamic S
Fiyat: 3.356.228 TL