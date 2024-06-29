Araba alacaklar dikkat! Markaların en ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu

29 Haziran 2024 16:22 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:23

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

Vatandaşlar ikinci el otomobil için sıraya girdi! Mayıs ayında en çok o araçlar satıldı

Artan fiyatlar ve yüksek faizli kredilerle düşen araba satışlarını canlandırmak için firmalar kampanya üstüne kampanya yapıyor.

Türkiye'de üretim yapan araç firmaları için Genel Güvenlik Yönetmeliği'ne (GSR) uymayan araçlar için son satış tarihi 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Erteleme kararının ardından firmalar ellerinde kalan otomobilleri satmak için yeni kampanyalar başlatıyor.

Sıfır araba almak isteyen vatandaşlar da indirim ve kampanyaları yakından takip ediyor. İşte en ucuz sıfır otomobil modellerinin fiyatları...

HYUNDAI i10

1.01 MPI 67 PS Jump Manuel

Fiyat: 835.000 TL

KIA

Picanto 1.0L 67 PS AMT Manuel Benzinli

Fiyat: 850.000 TL

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli

Fiyat: 890.000 TL

RENAULT

Clio Equilibre 1.0 SECe 65 Hp

Fiyat: 942.000 TL

FIAT

Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli

Fiyat: 969.900 TL

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel

Fiyat: 995.900 TL

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Executive

Fiyat: 1.030.000 TL

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model

Fiyat: 1.037.000 TL

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp

Fiyat: 1.066.000 TL

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp EAT8

Fiyat: 1.223.000 TL

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus MultidriveS Otomatik

Fiyat: 1.225.000 TL

FORD

Puma SUV 1.0L EcoBoost 125PS 7 İleri Otomatik Benzinli

Fiyat: 1.319.800 TL

CHERY

Omoda5 Comfort

Fiyat: 1.328.000 TL

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS Manuel

Fiyat: 1.329.900 TL

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Benzinli

Fiyat: 1.409.900 TL

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp

Fiyat: 2.042.000 TL

SUBARU

Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive

Fiyat: 2.204.000 TL

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik

Fiyat: 2.056.700 TL

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 dizel 130 Hp

Fiyat: 2.287.750 TL

AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp

Fiyat: 2.392.937 TL

MERCEDES

Yeni EQA 250+Elektrikli

Fiyat: 2.582.000 TL

VOLVO

S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp

Fiyat: 3.347.790 TL

JAGUAR

R Dynamic S

Fiyat: 3.356.228 TL