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 | Onur Kaya

Araba piyasasında enflasyon etkisi! Nisan ayında fiyatlar düştü: İşte en çok ilan verilen marka ve modeller

Araba piyasasında bayram sonrası hareketlilik başladı. Nisan ayında araç fiyatlarında küçük bir artış yaşansa da enflasyonun etkisiyle reel fiyatlar düşmeye devam etti. Sektör temsilcileri, piyasadaki hareketliliğin mayıs ayında da sürmesini beklediklerini söyledi. İlana koyulan ikinci el otomobillerin yüzde 27,4'ünü 10-15 yaş aralığındaki araçlar oluşturdu. İşte nisan ayında en çok ilan verilen otomobil markaları ve modelleri...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:51
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 12:00

Otomobil meraklıların yakından takip ettiği ilan sitelerinden arabam.com, nisan ayının ikinci el ilan verilerine ilişkin hazırladığı analizini yayımladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilan fiyatları baz alınarak oluşturulan "arabam.com Aylık Fiyat Endeksi"ne göre, martta 786 bin 737 lira seviyesindeki ilan fiyatları, nisanda ortalama 795 bin 578 liraya çıktı. Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise marta kıyasla yüzde 1,82 oranında düşüş yaşandı.

EN ÇOK İLAN VERİLEN OTOMOBİL MARKALARI VE MODELLERİ

Nisanda arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla şöyle:

  • Fiat
  • Renault
  • Volkswagen
  • Ford
  • Opel
  • Hyundai
  • Peugeot
  • Toyota
  • BMW
  • Citroen

Model bazında incelendiğinde ise en çok bulunan otomobil modelleri şöyle sıralandı:

Clio (Renault)

Megane (Renault)

Egea (Fiat)

Astra (Opel)

Corolla (Toyota)

Focus (Ford)

Passat (Volkswagen)

Polo (Volkswagen)

Civic (Honda)

Corsa(Opel)

Araba piyasasında enflasyon etkisi! Nisan ayında fiyatlar düştü: İşte en çok ilan verilen marka ve modeller

İLANA KOYULAN ARAÇLARIN YÜZDE 27,4'Ü 10-15 YAŞINDA

Geçen ay 1 milyon lira ve üzerindeki araçların ilan oranı yüzde 26,2'ye ulaşarak, bir önceki aya göre yüzde 0,9 puanlık artış gösterdi. 5 yaşa kadar araçların ilan oranı yüzde 26,1, 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 16,6, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 27,4, 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı yüzde 13,1, 20 yaş ve üzeri araçların oranı da yüzde 16,8 oldu.

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HİBRİTTE ARTIŞ DİZELDE DÜŞÜŞ

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, hibrit ilan oranında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yıl başından bu yana sabit seyreden hibrit araç ilan oranı, nisanda yüzde 0,5 puanlık artışla yüzde 0,9'a ulaştı. Aynı dönemde, benzinli araçların ilan oranı yüzde 28,1 olarak kaydedilirken, dizel araçların oranı yüzde 47,8'e geriledi. Elektrikli araçların oranı yüzde 0,7 ile sabit kalırken, LPG'li araçların oranı 0,5 puan artışla yüzde 22,5'e yükseldi.

Araba piyasasında enflasyon etkisi! Nisan ayında fiyatlar düştü: İşte en çok ilan verilen marka ve modeller

BAYRAM SONRASI PİYASADA HAREKETLİLİK

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Üst Yöneticisi (CEO) Önder Oğuzhan, nisanın ilk haftasında, Ramazan Bayramı'nın ardından piyasanın bir süre durgun seyrettiğini, sonraki haftalarda ise yeniden hareketlilik gözlemlediklerini belirtti.

Araba piyasasında enflasyon etkisi! Nisan ayında fiyatlar düştü: İşte en çok ilan verilen marka ve modeller

"NİSAN AYINDA REEL FİYATLAR DÜŞTÜ"

Oğuzhan, "Nisan ayında araç fiyatlarında piyasada küçük bir artış yaşandı. İlan fiyatlarında artış yaşansa da enflasyon etkisiyle reel fiyatlar düşmeye devam etti. Mayıs ayında bu hareketliliğin süreceğini öngörüyoruz." dedi.

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#Ekonomi
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