Arabası olan emekliye müjde! Yıllardır ödedikleri paradan kurtuldular
Araç sahibi olan emekliler yaşadı. Yıllardır ödedikleri para ücretsiz oldu. Sık sık seyahat eden emekliler için büyük bir avantaj sağlandı. Yeni kampanya, Ziraat Bankası'ndan geldi.
Emeklilere promosyon kampanyası başladı. Arabası olan emekli yaşayacak. Ücretsiz HGS geldi. Emekli vatandaşlar otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapmadan geçebilecek. Ücretsiz HGS etiketinden maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan emekliler yaralanacak.
EMEKLİLERE ÜCRETSİZ HGS HİZMETİ
Ziraat Bankası, emekli müşterilerine promosyon kapsamında ücretsiz HGS etiketi hizmeti verecek.
Emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıdıklarında, otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapmayacak.
SEYAHAT EDEN EMEKLİLER PARA ÖDEMEYECEK
Ziraat Bankası emekli maaşı promosyonu ile emekliler artık yıllık HGS masraflarından kurtulacak.
Banka bunun yanında emeklilere indirimli kiralık kasa hizmeti ve ücretsiz dijital para transferi de verdi.
HGS ALT LİMİTLERİNDE GÜNCELLEME
Hızlı Geçiş Sistemi alt limitleri de değişti.
Banka, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme mesajında, 100 TL olan alt limitin 3 Nisan itibarıyla 175 TL olarak değiştirileceğini duyurdu.
Ayrıca dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen Havale, EFT ve FAST işlemleri ücretsiz olacak.