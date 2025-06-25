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Ekonomi
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 | Selahattin Demirel

Araç alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti

Bazı elektrikli, hibrit ve fosil yakıtlı araçlarla ilgili Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah eşiklerinde ve oranlarında değişiklik getiren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Peki düzenleme neler getiriyor? İşte ayrıntılar...

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Araç alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 23:35

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

ÖTV'DE YERLİ ÜRETİM DETAYI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeye göre, Kanun'un II sayılı listesinde yer alan ve yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobiller ile kamyon, kamyonet, kamyonet grubunda yer alan arazi taşıtları ve motosikletlerin, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den müstesna tutulacak.

Araç alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti

Komisyonda kabul edilen önergeyle ilgili kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da hüküm kapsamına alındı.

Kanun'un II sayılı listesindeki mallar için oranlar ile bu oranlara esas Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarının alt ve üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş steyşın vagon ve yarış arabaları dahil diğer motorlu taşıtların motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri için de farklı oranlar belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

ORANLAR YÜZDE 80 İLE YÜZDE 220 ARASINDA DEĞİŞİYOR

Bazı fosil yakıtla çalışan binek otomobiller ile hem fosil yakıt kullanan hem de elektrik motoru bulunan bazı hibrit otomobillerin ÖTV matrah eşiklerinde ve oranlarında değişikliğe gidiliyor. Buna göre, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Araç alacaklar dikkat! ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti

KAMYONET OLARAK GEÇEN ARAZİ ARAÇLARINDA ÖTV YÜZDE 50

Kamyonet cinsi araçlardan arazi taşıtı sınıfında olan ve azami yük kütlesi 3 bin 500 kilogramı geçmeyen arazi taşıtları için ÖTV oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişiklik kapsamında ise dağıtıcılar, herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG ticareti kapsamında LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

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ETİKETLER
#kamyon
#ötv
#Yerli Üretim
#motosikletli saldırı
#Binek Otomobil
#Kamyonet
#Teknoloji Geliştirme Bölgesi
#Ekonomi
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