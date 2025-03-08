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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faiz oranları düştü: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,5'e düşürdü. Bu faiz indirimine paralel olarak kredi faizlerinde de değişiklikler yaşanırken, özellikle otomobil alımlarında kullanılan taşıt kredisine dair yeni ödeme planı ve faiz oranları belirlendi. İşte 12 ay vadeli 250 bin TL tutarında bir taşıt kredisi için güncel ödeme detayları...

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 14:09

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak 250 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Bu adımın ardından, gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. 8 Mart 2025 itibarıyla taşıt kredisi için en düşük faiz oranı %3,10 olarak belirlendi. Bu gelişme, kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar için önemli bir konu haline geldi. Şu an en düşük faiz oranlarını sunan bankalar ve 250 bin TL'lik bir kredi için oluşturulan geri ödeme planları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Geçtiğimiz ay yapılan faiz indirimi sonrasında kredi faiz oranlarında sınırlı bir azalma gözlemlenmişti. Ancak, bu seferki indirimin etkilerinin önümüzdeki haftalarda daha belirgin bir şekilde hissedilmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle kredi kullanmayı düşünenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 27.291,22TL
Toplam Ödeme: 328.932TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 27.679,09 TL
Toplam Ödeme: 333.399 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,10
Aylık Taksit: 26.684,43TL
Toplam Ödeme: 321.650TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %4,66
Aylık Taksit: 29.914,15 TL
Toplam Ödeme: 360.219 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 28.007,85 TL
Toplam Ödeme: 337.344 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,62
Aylık Taksit: 27.740,59 TL
Toplam Ödeme: 334.137 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47 TL
Toplam Ödeme: 363.547 TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 26.986,96TL
Toplam Ödeme: 325.093TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 27.474,61TL
Toplam Ödeme: 330.945TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,15
Aylık Taksit: 30.965,83TL
Toplam Ödeme: 372.839TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 36.033,77 TL
Toplam Ödeme: 433.655 TL

ALTERNATİF BANK (2.EL TAŞIT KREDİSİ)

Faiz Oranı: %6,29
Aylık Taksit: 33.478,62TL
Toplam Ödeme: 402.993TL

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Sıkça Sorulan Sorular

1.200 000 TL'lik araca ne kadar kredi çıkar?
800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u, •1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.
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