Araç alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor: 5 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak

25 Kasım 2024 14:16 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 14:19

Araç sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık 5 Aralık’tan sonra araba satın almak için bilmeniz gereken önemli bir kural var. Yeni düzenleme ile 5 Aralık'tan itibaren araç satışlarında trafik sigortasını aynı gün yaptırmak zorunlu olacak. Eğer aynı gün yapılmazsa poliçeye yüzde 5'lik sürprim zammı uygulanacak.

Otomobil​ satışlarında trafik sigortası​ süresi 5 Aralık itibarıyla değişiyor. Araç sigortasında yeni kural herkesi etkileyecek. 5 Aralık’tan itibaren araba satışlarında sigorta​ zorunluluğu geliyor. Araba almayı düşünen için kritik önem taşıyan yeni düzenlemede sigorta poliçesinin aynı gün yapılması zorunlu olacak. OTOMOBİL PİYASASINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK Anayasa Mahkemesinin (AYM) araç satışı sonrasında sigortanın 15 gün süreyle devam etmesine olanak tanıyan düzenlemeyi iptal etmesinin ardından 5 Aralık'tan itibaren araç satışlarında sigorta poliçesinin aynı gün yapılması zorunlu olacak. ARAÇ SİGORTASI AYNI GÜN YAPILMAZSA NE OLUR? Yeni düzenleme ile 5 Aralık'tan itibaren araç satışlarında trafik sigortası, aynı gün yapılacak. Aynı gün sigorta yapmayan vatandaş yüzde 5 primi yüzde 5 zamlı olarak ödeyecek. Böylece Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırmak tarih olacak. ARAÇ SATIŞINDA HAFTA SONU KURALI Araç satışı hafta sonları nöbetçi noterlerde gerçekleştirilirse satış işlemi takip eden ilk iş gününde (pazartesi) yapılmış sayılacak ve sürprim zammı salı günü uygulanacak. İlgili Haberler Cüzdan dostu sıfır otomobil zamanı geldi! İndirim, takas ve sıfır faizde yıl sonu fırsatı: Marka marka detaylı liste geldi