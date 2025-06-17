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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak

Uzmanlar araba almak isteyene kritik uyarılarda bulundu. 1 Temmuz sonrası sıfır otomobil fiyatlarında yüksek bir artış bekleniyor. Benzinli ve dizel araçlar arasındaki maliyet farkı azalırken, fiyatlar 1 milyon TL’nin üzerine çıkmadan önce harekete geçmek gerekiyor. Fırsatı değerlendirmek isteyenler için zaman daralıyor.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 09:39

Türkiye’de sıfır otomobil almak isteyenler, haziran ayıyla birlikte adeta kritik viraja girdi. Pandemiyle başlayan, Rusya‑Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel tedarik sıkıntıları; döviz, altın ve ham madde maliyetlerindeki keskin artışlarla buluşunca fiyatlar fren tutmaz hâle geldi. Bugün itibarıyla 1 milyon TL’nin altında kalan tek bir model kaldı ve o da Temmuz listelerine kadar yerini koruyamayacak gibi görünüyor.

Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak

BAYRAM SONRASI ETİKETLER YENİDEN YAZILACAK

Kurban Bayramı’nın ardından markalar yeni fiyat listelerini duyurmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, “1 milyon TL altı otomobil” döneminin resmen kapanacağı görüşünde. En uygun sıfır modelin dahi Temmuz başında yedi haneli rakamlara tırmanması bekleniyor. Bu nedenle Haziran, bütçesini zorlayarak da olsa araç sahibi olmak isteyenler için “son indirim ayı” niteliğinde.

Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak

BENZİNLİ Mİ DİZEL Mİ? DENGE İLK KEZ BOZULDU

2025’e gelindiğinde benzinli ve dizel motorlu araçlar arasındaki fiyat makası neredeyse aynı seviyeye indi.

BENZİNLİ ARAÇLAR

  • Daha düşük bakım ve sigorta giderleri
  • Şehir içi kullanımda pratiklik
  • Yılda 15 bin km’nin altında yol yapanlar için ekonomik

DİZEL ARAÇLAR

  • Uzun yolda daha düşük yakıt tüketimi
  • Yüksek tork ve performans avantajı
  • Ancak DPF filtresi, AdBlue sistemi ve soğukta geç motor ısınması gibi ek masraflar

Forumlarda pek çok kullanıcı, dizelin ek bakım maliyetleri yüzünden rotasını benzinli modellere çevirdiğini dile getiriyor.

Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak

UZMANLARDAN “14 GÜN” UYARISI

Otomotiv danışmanları, kur artışının ve zamlı listelerin aynı anda devreye girmesiyle Temmuz’dan sonra “hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına” dikkat çekiyor. Satın alımı erteleyenlerin, birkaç hafta içinde aynı araca çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabileceği uyarısı yapılıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Benzin ve dizel farkı nedir?
Benzinli motorlar, silindir içerisine hava ve yakıtın ideal bir karışımını sağlayarak bu karışımı ateşleme bujileri aracılığıyla ateşler. Bu süreç, motorun güç üretmesini sağlar. Öte yandan dizel motorlar ise sıkıştırılmış hava içerisine yüksek basınç altında yakıt enjekte ederek yanmayı gerçekleştirir.
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#Ekonomi
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