Araç alacaklar için son şans! Benzinli ve dizel araçlar için geri sayım başladı: Bu tarihten sonra fiyatlar uçacak

Uzmanlar araba almak isteyene kritik uyarılarda bulundu. 1 Temmuz sonrası sıfır otomobil fiyatlarında yüksek bir artış bekleniyor. Benzinli ve dizel araçlar arasındaki maliyet farkı azalırken, fiyatlar 1 milyon TL’nin üzerine çıkmadan önce harekete geçmek gerekiyor. Fırsatı değerlendirmek isteyenler için zaman daralıyor.
Türkiye’de sıfır otomobil almak isteyenler, haziran ayıyla birlikte adeta kritik viraja girdi. Pandemiyle başlayan, Rusya‑Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel tedarik sıkıntıları; döviz, altın ve ham madde maliyetlerindeki keskin artışlarla buluşunca fiyatlar fren tutmaz hâle geldi. Bugün itibarıyla 1 milyon TL’nin altında kalan tek bir model kaldı ve o da Temmuz listelerine kadar yerini koruyamayacak gibi görünüyor.
Kurban Bayramı’nın ardından markalar yeni fiyat listelerini duyurmaya hazırlanıyor. Sektör temsilcileri, “1 milyon TL altı otomobil” döneminin resmen kapanacağı görüşünde. En uygun sıfır modelin dahi Temmuz başında yedi haneli rakamlara tırmanması bekleniyor. Bu nedenle Haziran, bütçesini zorlayarak da olsa araç sahibi olmak isteyenler için “son indirim ayı” niteliğinde.
2025’e gelindiğinde benzinli ve dizel motorlu araçlar arasındaki fiyat makası neredeyse aynı seviyeye indi.
BENZİNLİ ARAÇLAR
DİZEL ARAÇLAR
Forumlarda pek çok kullanıcı, dizelin ek bakım maliyetleri yüzünden rotasını benzinli modellere çevirdiğini dile getiriyor.
Otomotiv danışmanları, kur artışının ve zamlı listelerin aynı anda devreye girmesiyle Temmuz’dan sonra “hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına” dikkat çekiyor. Satın alımı erteleyenlerin, birkaç hafta içinde aynı araca çok daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalabileceği uyarısı yapılıyor.