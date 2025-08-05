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 | Bengü Sarıkuş

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

Ticaret Bakanlığı, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden otomotiv yetkili bayilerine karşı gerekli tedbirlerin alınacağını açıkladı.

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Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:04
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:04

, piyasada adil ve şeffaf rekabetin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla piyasayı yakından takip ettiğini belirten bir açıklama yayımladı. 24 Temmuz 2025'te yapılan oranı düzenlemesi sonrası, bazı yetkili satıcıların, araçların ÖTV ve KDV’si ödenmiş olmasına rağmen, müşterilerden ek ödeme talep ettiğine yönelik gelen şikayetler sonrasında harekete geçtiğini belirten Bakanlık, tüketiciyi mağdur eden ve piyasanın seyrini bozan bu fırsatçılara karşı harekete geçtiğini duyurdu.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

Ticaret Bakanlığı "ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme tahsil eden yetkili satıcılarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır." açıklamasında bulundu. İşte açıklamanın detayları...

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

"ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA ALICILARDAN TALEP EDİLEN EK ÖDEMELERE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Otomotiv sektöründe piyasa işleyişini bozan ve tüketicilerimizin aleyhine gerçekleşen her türlü gelişme Ticaret Bakanlığımızın sürekli takibi altındadır. Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenlemelere aykırı uygulamaların önlenmesi, tüketici haklarının korunması, keyfi uygulamaların önüne geçilmesi ve otomotiv sektöründe adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısının tesisi yönünde hiçbir taviz verilmemekte; bu amaçla gerekli tüm düzenleyici adımlar gecikmeksizin ve kararlılıkla atılmakta; denetimlerimiz sayesinde gerekli hallerde idari yaptırımlar etkin ve caydırıcı şekilde uygulanmaktadır.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

ÖTV oranlarında 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılan düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığımıza ulaşan sözlü ve yazılı şikayetlerden, bazı yetkili satıcıların ÖTV değişikliğinden önce taşıtın vergilerini (ÖTV ve KDV’sini) ya da taşıt bedelinin tamamını tahsil etmelerine rağmen, ÖTV değişikliğinden sonra alıcılardan ek ödeme talep ve tahsil ettikleri yönünde iddialara ve şikayetlere yer verilmektedir. Bu tür uygulamalar yalnızca tüketicileri mağdur etmekle kalmamakta, piyasanın dengeli ve sağlıklı işleyişine de zarar vermektedir.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA ALICILARDAN EK ÖDEME TAHSİL EDEN OTOMOTİV YETKİLİ SATICILARINA KARŞI TİCARET BAKANLIĞIMIZCA GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.

Motorlu Kara Taşıtlarının Tesciline İlişkin Yönetmelik gereğince; ÖTV ve KDV’si alıcıdan tahsil edilen taşıtın satış fiyatının artırılmaması, taşıt fiyatının sabitlendiğinin alıcıya bildirilmesi ve yetkili satıcılar tarafından alıcıdan ek ödeme tahsil edilmemesi gerekmektedir.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

Bu doğrultuda, ÖTV değişikliğinden önce taşıtın ÖTV ve KDV’sini veya tüm taşıt bedelini ödemesine rağmen, 24 Temmuz 2024 tarihinden önce fatura düzenlenmediği gibi gerekçelerle kendisinden ek ödeme tahsil edilen alıcılar yargı yoluna gidebileceği gibi, Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığımıza da şikayet başvurusunda bulunabilirler. Yönetmeliğin emredici hükmüne aykırı olduğundan, ÖTV değişikliği sonrasında yetkili satıcılara ek ödeme tahsil edilebileceğine dair sözleşme hükümleri geçersizdir. ÖTV değişikliğinden önce taşıt için yalnızca belirli bir oranda kapora ödeyen, taşıt bedelini ya da en azından vergilerini yetkili satıcıya ödemeyen alıcılara ÖTV farkı yansıtılması mevzuata aykırılık teşkil etmeyecektir.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

Ticaret Bakanlığımıza yapılan başvurular üzerine yapılacak denetimlerde, bu hususta aykırılık bulunduğunun ve mevzuata aykırı olarak tahsil edilen ek ödeme tutarlarının alıcılara iade edilmediğinin tespit edilmesi halinde, yetkili satıcılar hakkında her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 684 bin 214 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

Araç alan tüketiciye şok fatura! Bakanlık devreye girdi

Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, Ticaret Bakanlığımızca, tüketicilerimizin zararına sebep olan usulsüz satışlara ve haksız ticari uygulamalara geçit verilmeyecek, düzenlemelerimize aykırı hareket eden yetkili satıcılara müsamaha gösterilmeyecek ve sorumlular hakkında gerekli tüm idari müeyyideler kararlılıkla ve eksiksiz şekilde uygulanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/ticaret/status/1952603089930006738

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#ötv
#otomotiv
#fırsatçılık
#tüketici hakları
#Piyasa Düzenlemeleri
#Ekonomi
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