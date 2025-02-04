Araç alım satımında yeni dönem: Artık tamamen zorunlu oldu! Bakanlıktan izin almak gerekecek

04 Şubat 2025 11:30 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:03

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında güvenliği artırmak amacıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldı. Bugünden itibaren başlatılan "yetki doğrulaması" uygulamasıyla, 1 Nisan'a kadar tanınan geçiş sürecinin ardından yetki belgesi olmayan oto galeriler, elektronik platformlara ilan veremeyecek.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomotiv sektöründeki kayıt dışı ticari faaliyetleri önlemek ve tüketicileri korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalara kararlılıkla devam ettiğini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, elektronik ortamda sahte ve aldatıcı ilanların engellenmesi ile spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi için alınan önlemlerin hayata geçirildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan kişilere yetki belgesi alma zorunluluğu getirildiği belirtilerek, 2024 yılı itibarıyla toplam 26 bin 627 işletmeye ikinci el araç ticareti yetki belgesi düzenlendiği bildirildi. Bakanlık, yetki belgesi temini sürecini kolaylaştıran düzenlemeleri devreye alırken, aynı zamanda kayıt dışı ticaretin önüne geçmek için sektörü yakından takip ettiğini duyurdu.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİ DOĞRULAMA DÖNEMİ BAŞLADI

Bakanlık açıklamasında, sahte ilanların önüne geçmek ve tüketici mağduriyetlerini en aza indirmek için elektronik ilan platformlarında kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğünün getirildiği hatırlatıldı. Bu doğrultuda Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alınarak, 1 Kasım 2023 itibarıyla taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilmişti.

Sistemin ikinci aşaması olarak bugün itibarıyla yetki doğrulaması sürecinin başlatıldığı belirtilen açıklamada, artık taşıt ilanlarının yalnızca aracın sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları ya da yetkilendirilmiş belgeli işletmeler tarafından verilebileceği vurgulandı. Araç sahipleri, oto galeri işletmelerini yetkilendirme işlemini ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

1 NİSAN’DAN SONRA YETKİ DOĞRULAMASI OLMADAN İLAN VERİLEMEYECEK

Yetki doğrulaması uygulaması bugün itibarıyla başlatılmış olsa da, 1 Nisan 2024’e kadar geçiş süreci tanındı. Bu süreçte yetki doğrulaması tamamlanmadan da ilan verilebilecek ancak 1 Nisan itibarıyla yetki doğrulaması olmadan ilan girişi yapılamayacak. Aynı zamanda yetki belgesi olmayan oto galeri işletmelerinin ilan vermesi de mümkün olmayacak.

Bakanlık, getirilen kimlik ve yetki doğrulama zorunluluklarıyla birlikte sahte ve aldatıcı ilanların önüne geçmeyi, spekülatif fiyat artışlarını engellemeyi ve kayıt dışı galericilik faaliyetlerini durdurmayı amaçladığını belirtti. Düzenlemenin sadece ilan platformlarıyla sınırlı olmadığı, sosyal medya dahil olmak üzere tüm elektronik ortamlardaki taşıt ilanlarını kapsadığı vurgulandı. Bu kapsamda, elektronik ortamda yayınlanan tüm ilanların yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığının titizlikle takip edileceği açıklandı.