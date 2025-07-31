Araç almak isteyenlere kritik uyarı: Fiyatlar artacak, elinizi çabuk tutun

Merkez Bankası’nın politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekmesi, ikinci el otomotiv sektöründe sınırlı da olsa bir kıpırdanmaya neden oldu.

FAİZ İNDİRİMİ İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Sektörde faaliyet gösteren galerici Ahmet Yurtlu, faiz indiriminin piyasaya hareket getirdiğini belirterek, “Karar sonrası sektörde bir hareketlilik hissedildi. Her ne kadar eski dönemlerdeki gibi yoğun bir talep olmasa da, vatandaşların bir süredir beklediği gelişme yaşandı. Yaklaşık 1.5 yıldır otomobil piyasası, enflasyon artışının gerisinde kalmıştı. Bundan önce ise fiyatlar ciddi oranda yükselmişti. Şu anda fiyatlar dengelenmiş durumda. Ancak tüketicilerin krediye ulaşmakta zorlanması nedeniyle alımlar erteleniyordu” dedi.

ARAÇ ALMAK İSTEYENLERE KRİTİK UYARI

Yurtlu, faiz indiriminin tek başına yeterli olmadığını belirterek, “Beklentimizin tam karşılığı olmadı. Faizlerin daha da düşmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda son dönemde yüzde 10-15’lik bir artış gözlemlediklerini söyleyen Yurtlu, araç almayı düşünenlere önemli bir uyarıda da bulundu: “Ağustos ayından itibaren ÖTV düzenlemesi geliyor. Bu da doğrudan ikinci el fiyatlarına yansıyacak. Bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Yeni liste fiyatları açıklanmadan önce araç almak isteyenlerin kararlarını ertelememesi önemli. Ağustos itibarıyla rakamlar farklılaşabilir.”