Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Kağan Yaşa, kısa süreli araç kiralamalarda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, tüketicilere güvenilir ve kurumsal firmaları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Yaşa, "Tanınmış ve araç kiralama odaklı markalar, sorunsuz bir deneyim sunar." ifadalerini kullandı.

Yaz aylarında araç kiralama talebinin artması beklenirken, uzmanlar kötü niyetli kişi ve firmalara karşı vatandaşları uyardı. Tatil veya iş amaçlı araç kiralayanlar, sahte siteler, fahiş ücret talepleri, sahte hasar iddiaları gibi yöntemlerle mağdur olabiliyor.



SAHTE SİTELER VE DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

Tüketici şikayetlerine göre bazı dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ünlü markaların isimlerini taklit ederek ödeme alıp araç teslim etmiyor. Uzmanlar, yalnızca bilinen ve güvenilir platformların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

ARAÇ TESLİMİNDE BELGELER VE FOTOĞRAFLAR ÖNEMLİ

Teslimat sırasında detaylı tutanak düzenlenmemesi, eski hasarların yeni kiracıya yüklenmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, aracı teslim almadan önce her açıdan fotoğraf çekilmesini ve belgelerin dikkatle incelenmesini öneriyor.



KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, kurumsal ve yaygın ofis ağına sahip firmaların tercih edilmesini tavsiye etti. Sigorta kapsamı, bakım hizmeti ve yol yardım gibi güvencelerin kurumsal firmalarda daha güçlü olduğunu belirtti.

KISA DÖNEM KİRALAMALARDA SORUMLULUK RİSKİ

Günlük ve kısa dönem kiralamalarda, kazalar sonucu doğan zararlardan araç sahibi firma da sorumlu tutulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için KABİS sisteminin kullanılması ve kiralama süresince kiracının işleten olarak kabul edilmesi için yasal düzenleme öneriliyor.



SEKTÖRE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, sahte kiralama faaliyetlerine karşı önlem almak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını açıkladı. Sektöre özel bir yönetmelik ve kiralama firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARILAR SÜRÜYOR

TOKKDER, tüketicilerin güvenli kiralama yapabilmeleri için sosyal medya ve basın aracılığıyla düzenli bilgilendirme yapıyor. Vatandaşların, özellikle sahte sitelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.