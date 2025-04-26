Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı Kağan Yaşa, kısa süreli araç kiralamalarda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, tüketicilere güvenilir ve kurumsal firmaları tercih etmeleri çağrısında bulundu. Yaşa, "Tanınmış ve araç kiralama odaklı markalar, sorunsuz bir deneyim sunar." ifadalerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 12:11

Yaz aylarında araç kiralama talebinin artması beklenirken, uzmanlar kötü niyetli kişi ve firmalara karşı vatandaşları uyardı. Tatil veya iş amaçlı araç kiralayanlar, sahte siteler, fahiş ücret talepleri, sahte hasar iddiaları gibi yöntemlerle mağdur olabiliyor.

SAHTE SİTELER VE DOLANDIRICILIK TAKTİKLERİ

Tüketici şikayetlerine göre bazı dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden ünlü markaların isimlerini taklit ederek ödeme alıp araç teslim etmiyor. Uzmanlar, yalnızca bilinen ve güvenilir platformların tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin

ARAÇ TESLİMİNDE BELGELER VE FOTOĞRAFLAR ÖNEMLİ

Teslimat sırasında detaylı tutanak düzenlenmemesi, eski hasarların yeni kiracıya yüklenmesine yol açabiliyor. Uzmanlar, aracı teslim almadan önce her açıdan fotoğraf çekilmesini ve belgelerin dikkatle incelenmesini öneriyor.

KURUMSAL FİRMALAR TERCİH EDİLMELİ

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, kurumsal ve yaygın ofis ağına sahip firmaların tercih edilmesini tavsiye etti. Sigorta kapsamı, bakım hizmeti ve yol yardım gibi güvencelerin kurumsal firmalarda daha güçlü olduğunu belirtti.

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin

KISA DÖNEM KİRALAMALARDA SORUMLULUK RİSKİ

Günlük ve kısa dönem kiralamalarda, kazalar sonucu doğan zararlardan araç sahibi firma da sorumlu tutulabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için KABİS sisteminin kullanılması ve kiralama süresince kiracının işleten olarak kabul edilmesi için yasal düzenleme öneriliyor.

SEKTÖRE YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, sahte kiralama faaliyetlerine karşı önlem almak amacıyla Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yapıldığını açıkladı. Sektöre özel bir yönetmelik ve kiralama firmalarına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcılar harekete geçti: Bu tuzaklara düşmeyin

DOLANDIRICILIĞA KARŞI UYARILAR SÜRÜYOR

TOKKDER, tüketicilerin güvenli kiralama yapabilmeleri için sosyal medya ve basın aracılığıyla düzenli bilgilendirme yapıyor. Vatandaşların, özellikle sahte sitelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memuriyette yaş sınırı değişiyor mu? AK Parti yeni yasa teklifini Meclis'e sundu
Kademeli emeklilik yolda! İsa Karakaş net tarih verdi: Eninde sonunda çıkacak
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#araç kiralama
#Oto Kiralama
#Sahte Site
#Araç Kiralama Güvenliği
#Tüketici Uyarısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.