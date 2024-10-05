Araç kiralarken dikkat! Dolandırıcıların yeni taktiği ortaya çıktı! Uzmanlardan uyarı geldi

05 Ekim 2024 07:45 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 08:00

Dolandırıcıların yeni hedefinde araç kiralamak isteyen vatandaşlar var. Ünlü ve kurumsal araç kiralama sitelerini kopyalayan dolandırıcılar, tuzağa düşürdükleri kişilerden depozito ve araç sigorta teminat bedelini alıp sırra kadem basıyor. Uzmanlar araç kiralamak isteyenlerin kiralamayı bayiden yapılması gerektiğini ve kimlik bilgilerini paylaşmaması gerektiği konusunda uyardı.

Dolandırıcılar bu kez de araç kiralamak isteyen vatandaşları tuzağa düşürüyor. İnternette kurumsal araç kiralama şirketlerinin sitelerini birebir aynısını kopyalayan dolandırıcılar, vatandaşlarda güven oluşturuyor. Daha sonra piyasaya göre daha düşük fiyat vererek tuzağa düşürdükleri kişilerden depozito ve araç sigorta teminat bedeli tahsil edip, ortadan kayboluyor.

NASIL TUZAĞA DÜŞÜRÜYORLAR?

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Dolandırıcılar önce kurumsal araç kiralama şirketlerinin web sitelerini kopyalıyor. Birebir benzer siteler oluşturuyor. Piyasaya göre çok uygun fiyatlarla araç kiralamak isteyen vatandaşın ilgisini çekiyor.

Google'a verdikleri reklamlarla "araç kiralama" araması yapıldığında ilk sıralarda çıkıyor. Böylece kiralama yapmak isteyen vatandaş popüler ve herkesin kiralama yaptığı siteler olduğunu düşünerek tuzağa düşüyor. Sürekli web adreslerini ve telefon numaralarını değiştirerek, yakalanmadan uzun süre faaliyet gösteriyorlar.

İLK OLARAK KAPORA ALIYORLAR

Dolandırıcılar, tuzaklarına düşürdükleri kişilerden ilk olarak teslim için bir kapora talep ediyor. Vatandaş bu ücreti karşı tarafa ödedikten sonra araç sigorta teminat bedeli adı altında ayrı bir ücret talep ediyorlar. Bu ücretin aracın sağlam şekilde teslim edilmesi sonrasında vatandaşa edileceği söyleniyor. Vatandaş parayı yatırdıktan sonra ise tuzağa düşmüş oluyor ve sahte şirkete bir daha ulaşılamıyor.

ARAÇ KİRALARKEN BUNLARA DİKKAT!

Uzmanlar araç kiralarken dolandırılmamak için dikkat edilecekleri böyle sıraladı;

Kiralama bayiden aracı görerek yapılması gerekiyor.

Araç kiralama şirketleri hakkında çevrimiçi yorumların okunması fikir verebilir.

Kişisel bilgilerin güvenliği için şirketin meşru olduğundan emin olunmadığı sürece kredi kartı veya kişisel bilgiler paylaşılmamalı.