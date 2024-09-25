Araç muayene ücretine büyük zam kapıda! TÜVTÜRK’e gidecekler olanlar dikkat: En az yüzde 45 olacak

25 Eylül 2024 12:15 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:28

Araç muayene ücreti, yeni yıl itibariyle bir kez daha artacak. 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 civarında bekleniyor. Araç sahiplerini ilgilendiren araç muayene ücreti de bu oranla zamlanacak. Vergi Uzmanı son hesaplamayı yaptı. 2025 yılında araç muayene ücreti yüzde 45 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Araç muayene ücreti için büyük zam beklentisi oluştu. Yeniden değerleme oranının yüzde 45 olarak gelirse araç muayene ücreti 2025 yılı itibariyle bu oranda artacak. İşte yeni zam hesaplamasına göre ortaya çıkan ücret.

YDO KAÇ OLACAK?

TÜVTÜRK muayene ücreti 2025 yılı itibariyle bir kez daha zamlanacak. Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen araç muayene ücreti için beklenen zam oranı açıklandı.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl 2025 yılı araç muayene ücretini hesapladı.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2025 ZAMMI

YDO'u belirleyecek olan Eylül ve Ekim ayı enflasyonları “sıfır” bile gelse, YDO yüzde 43 oranda olacak.

Bu iki ayda ortalama yüzde 3’ler seviyesinde Yİ-ÜFE artışı bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi haline 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 45 seviyesinde olacak.

Buna göre yeniden değerleme oranının yüzde 45 olarak belirlenmesi halinde 2024 yılında bin 821 lira olan araç muayene ücreti 2025 yılı itibariyle 2 bin 640 lira olacak.