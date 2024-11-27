Araç muayene ücretleri için büyük zam kapıda! 2025 yılı TÜVTÜRK tarifesi belli oldu

27 Kasım 2024 15:07 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 15:27

Gelen enflasyon verilerine göre, 2025 yılı için araç muayene ücretleri zamlanacak. Araç sahiplerinin yılda minimum 1 defa yaptırmak zorunda oldukları muayene ücretleri için yeni yılda tarife değişecek. 2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) yüzde 43,93 olduğu Resmi Gazete'de yayımlandı. YDO'ya göre TÜVTÜRK'ün uygulayacağı tarife belli oldu.

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Araç muayene ücretleri 2025 yılın yeniden değerleme oranına göre zamlanacak. TÜVTÜRK​ araç muayene ücretlerine dev zam​ kapıda. Yeni fiyat listesi belli oldu. 1 Ocak itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi​ (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri neredeyse yüzde 50 oranında artacak. ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ ZAMLANACAK Araç muayene ücretlerine büyük zam yapılacak. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirledi. YDO'ya göre TÜVTÜRK'ün uygulayacağı tarife belli oldu. 2025 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ Gelen verilere göre zam oranı kesinleşti. İşte 2025 araç muayene ücretleri. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 TL'den 1.335 TL'ye çıkacak.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ücret 1.821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye yükselecek.

Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 TL'den 3 bin 544 TL'ye çıkmış olacak. YILLARA GÖRE TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2010: 126,26 TL

2011: 135,70 TL

2012: 148,68 TL

2013: 159,30 TL

2014: 165,20 TL

2015: 181,72 TL

2016: 191,16 TL

2017: 198,24 TL

2018: 226,56 TL

2019: 279,66 TL

2020: 342,20 TL

2021: 372,88 TL

2022: 507,40 TL

2023: 1.130,44 TL

2024: 1.335 TL

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