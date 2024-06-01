Araç muayene ücretleri çok yüksek! TESK'ten özel araçlar için çağrı

01 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 14:55

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken araç muayene ücretleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

TAHSİLAT FARKI 77 LİRA

Palandöken, Araç muayene ücretlerinde kredi kartı ile yapılan ödemelerdeki ‘kredi kartı tahsilat farkı’nın kabul edilemez olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Her yıl yükselen araç muayene ücretleri vatandaşın cebini zorlayınca talepler doğrultusunda artık kredi kartı ile ödenebiliyor. Ancak kredi kartı ile yapılan ödemelerde ‘’Kredi kartı tahsilat farkı’’ adı altında 77 liralık bir ek ücret alınıyor.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK SAĞLANMALI

Zaten araç muayenesine yüksek meblağlar ödeyen vatandaşlar kartlı ödemelerde ek ücret istemiyor. Kredi kartı tahsilatı farkının vatandaştan tahsil edilmesi adil bir hizmet anlayışıyla bağdaşmıyor.

Kredi kartı ile ödemelerde kolaylık sağlanması gerekirken bu şekilde bir zorluk çıkarılıyor. Ayrıca bu ek ücretin randevu alınırken belirtilmemesi ve vatandaşın bu durumu ödeme sırasında öğrenmesi beklenmedik bir mali yük getiriyor”

ÜCRETLER ÇOK YÜKSEK

Mevcut muayene ücretlerinin çok yüksek olduğunu ve vatandaşların bu ücreti ödemekte güçlük çektiğine dikkati çeken Palandöken şunları kaydetti:

“Bu yıl otomobil, minibüs ve kamyonet gibi araçların muayene ücretleri bin 149 liradan bin 821 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerin ise 586,50 liradan 927,60 lira yükseldi. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için ise araç muayene ücreti 2 bin 462,40 lira oldu.

Bu meblağlar günümüz ekonomik şartlarında vatandaşın ve esnafın belini büküyor. Özel araçlar en az 2 yılda bir, ticari araçlar için ise her yıl yapılan araç muayene ücretleri sürücülere büyük bir külfet getiriyor. Bakım ve onarım olmadan yalnızca 10-15 dakika süren bir arıza tespitinden bu kadar yüksek ücret almak adil değil.

ARTAN MALİYETLER ESNAFI ZORLUYOR

Zaten araçların yıllık bakımları, sabit giderleri, her ay düzenli olarak sigortaya gelen zamlar, benzin, mazot, LPG gibi yakıtlardaki fiyat artışı ve lastik ücretleri gibi yüksek maliyetler esnafımızı zorluyor.

Bunun için ticari araçlara özel bir muayene sistemi oluşturulmalı. Ayrıca ticari araç sahiplerine belirli avantajlar ve indirimler sağlanarak, onların maliyet yükü hafifletilmelidir”