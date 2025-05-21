Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Değişiklik Resmi Gazete'den geçti

Araç muayene hizmetleri konusunda yapılan görüşmelerde sona gelindi. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre araç muayenesi 20 yıl boyunca özel sektörde gerçekleşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Değişiklik Resmi Gazete'den geçti
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 10:17

Araç muayene hizmetlerinde özelleştirme süreci sona erdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, birinci ve ikinci bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkı, yapılan ihaleler sonucunda toplam 1,72 milyar TL bedelle MOİ Ortak Girişim Grubu'na devredildi.

20 YIL BOYUNCA ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLDİ

Karara göre, araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayan hizmetlerin imtiyaz hakkı, özelleştirme yöntemiyle 20 yıl süreyle özel sektöre devredildi.

Araç muayenesi yaptıracaklar dikkat! Değişiklik Resmi Gazete'den geçti

İhale sonuçlarına göre birinci bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon TL, ikinci bölge araç muayene hizmetleri için ise 890 milyon TL teklif sunan MOİ Ortak Girişim Grubu, en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazandı. Bu karar doğrultusunda, söz konusu bölgelerdeki araç muayene istasyonlarının kurulumu, gerekli bakım çalışmaları ve hizmet süreçleri artık MOİ Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev kadınları ne zaman emekli olacak? İsa Karakaş cevapladı
En düşük memur maaşı 51 bini aşacak! Faruk Erdem'den memur ve memur emeklisine zam oranı tahmini
ETİKETLER
#resmi gazete
#resmi gazete
#özel sektör
#özel sektör
#araç muayenesi
#araç muayenesi
#Özel Sefer
#MOİ Ortak Girişim Grubu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.