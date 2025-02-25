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 | İrem Çınar

Araç muayenesinde yeni dönem: O ücret artık alınmayacak!

Araç muayene hizmetlerinin 20 yıllığına devredilmesine yönelik ihale dün tamamlandı ve kazanan MOI Ortak Girişim Grubu oldu. Geçmişte TÜVTÜRK’ün kredi kartı ödemelerinde ek komisyon alması tepki çekerken, yeni dönemde muayene ücretlerinin kredi kartı ve diğer ödeme yöntemleriyle ek maliyet olmadan tahsil edileceği ve vatandaşın cebine yansımayacağı belirtildi.

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KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 17:13

Türkiye’de araç muayene hizmetleri, 2004 yılında gerçekleştirilen ihale ile iki bölgeye ayrılarak özelleştirilmişti. 15 Ağustos 2007'de imzalanan mevcut imtiyaz sözleşmeleri, 14 Ağustos 2027'de sona erecek. Bu sürecin ardından hizmetin aksamadan devam etmesi amacıyla, 2027-2047 yıllarını kapsayan yeni bir özelleştirme ihalesi düzenlendi.

İHALENİN KAZANANI OPUS OLDU!

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihalede, 1. bölge araç muayene hizmetleri için 830 milyon dolar, 2. bölge için ise 890 milyon dolar teklif verildi. Toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif ile ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat, Itversia Gestion, Opus Group ve VTV Norte) oldu.

MUAYENE GELİRLERİNİN PAYLAŞIMI

Yeni imtiyaz dönemi kapsamında, araç muayene ücretlerinden Hazine’ye belirlenen oranlarda pay aktarılacak. İlk üç yıl için tahsil edilen ücretlerin %30’u, sonraki yedi yılda %40’ı ve son on yılda ise %50’si kamuya ödenecek.

AVRUPA STANDARTLARINDA HİZMET VERİLECEK

Yeni dönemle birlikte araç muayene istasyonları, Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde modernize edilecek. İşletmeci firma, 249 sabit istasyon, 10 motosiklet muayene istasyonu ve 93 seyyar istasyon kuracak. Ayrıca, araç sayısındaki artışa bağlı olarak yeni istasyonların açılması da planlanıyor.

Araç sahiplerinin muayene sürecini daha konforlu hale getirmek amacıyla istasyonlarda elektrikli şarj noktaları, ATM'ler ve kafeteryalar gibi hizmet alanları oluşturulacak. Bunun yanı sıra, randevu işlemleri ve şikayetlerin yönetimi için ücretsiz bir çağrı merkezi de hizmete alınacak.

KOMİSYON ÜCRETİ VATANDAŞA YANSITILMAYACAK

Muayene ödemeleri kredi kartı ve diğer dijital ödeme yöntemleriyle yapılabilecek. Bu işlemler sırasında oluşabilecek komisyon ücretleri vatandaşlara yansıtılmayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

Araç muayene ücreti ne kadar 2025?
2025 yılı güncel trafik ceza tarifesine göre, muayenesi yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması araç sahibine 2.167 TL idari para cezası olarak uygulanmaktadır. Ceza, 15 gün içinde ödendiğinde %25 indirim uygulanarak 1.625,25 TL'ye düşmektedir. Ayrıca, bu ihlal nedeniyle sürücülere 10 ceza puanı işlenmektedir.
ETİKETLER
#araç muayenesi
#tüv türk
#tüvtürk
#araç muayene
#Ekonomi
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