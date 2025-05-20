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 | İrem Çınar

Araç sahibi emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala emeklilere sevindirici bir haber daha geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olanları yakından ilgilendiren destekle, yıllardır ücretli olan bir hizmet artık tamamen ücretsiz sunulacak. İşte emeklilerin bütçesine nefes aldıracak yeni gelişmenin detayları...

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 14:43

Emeklilere yönelik destekler her geçen gün artarken, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ziraat Bankası’ndan emeklileri sevindirecek yeni bir açıklama geldi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilere yönelik destekler artmaya devam ediyor. Bu kez emeklilere sevindiri haber Ziraat Bankası’ndan geldi. Banka, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan milyonlarca emekliye yönelik önemli bir kolaylık sunuyor. Uzun zamandır ücretli olarak verilen Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi, artık belirli şartları sağlayan emeklilere ücretsiz olarak verilecek.

Araç sahibi emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

HGS ETİKETİ ARTIK ÜCRETSİZ

Ziraat Bankası, 2025 yılı itibarıyla emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan ya da yeni emekli olan müşterilerine yönelik sunduğu kampanyaları çeşitlendirerek sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan ve araç sahibi olan emeklilere HGS etiketi tamamen ücretsiz olarak verilecek. Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emekli müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan tüm emeklilerimize ücretsiz HGS etiketi sağlıyoruz."

Emekliler, bu kampanyadan yararlanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleriyle başvurarak HGS etiketlerini temin edebilecek.

Araç sahibi emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

BANKACILIK İŞLEMLERİNDE DE AYRICALIK

Ziraat Bankası’nın sunduğu avantajlar yalnızca HGS ile sınırlı değil. Emeklilere özel kampanya kapsamında birçok ek fayda da bulunuyor. Bunlar arasında:

  • Havale ve EFT işlemlerinden ücret alınmaması,
  • Kiralık kasa hizmetlerinde %25 indirim,
  • Dijital bankacılığa kolay erişim imkanları yer alıyor.

12.000 TL’YE KADAR PROMOSYON DESTEĞİ

Kampanyanın dikkat çeken bir diğer unsuru ise promosyon ödemeleri. Emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan müşterilere 12.000 TL’ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bu destek, özellikle bayram öncesinde emeklilere maddi anlamda önemli bir katkı sağlayacak.

Araç sahibi emeklileri sevindirecek haber! SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklilere artık tamamen ücretsiz oldu

BAYRAM ÖNCESİ EMEKLİYE RAHAT NEFES

Ziraat Bankası’nın sunduğu bu yeni avantajlarla birlikte emekliler, ulaşım ve bankacılık işlemlerinde önemli bir rahatlama yaşayacak. Emekliler, kampanyalardan faydalanmak için en yakın Ziraat Bankası şubesine uğrayarak detaylı bilgi alabilir ve başvurularını kolayca gerçekleştirebilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

HGS etiketi olmazsa ne olur?
GS kayıtlı olan bir araçta HGS etiketi takılı olmadığı için tahsilat yapılamadığında yine bir ceza uygulanmıyor. Geçiş ücreti bakiyeden düşülüyor. Bakiye yetersiz ise bu durumda ceza söz konusu oluyor.
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#emekli promosyonu
#Emekli Haberleri
#Emekli Promosyonları
#Ekonomi
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