Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler, otomotiv sektörünü de yakından etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, özellikle Euro kurunun yukarı yönlü seyri ve üretim maliyetlerindeki artış, sıfır otomobil fiyatlarını doğrudan yukarı çekti.
Araç sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, fiyatlardaki bu hareketliliği yakından takip ederken, tercihini daha uygun fiyatlı alternatiflerden yana kullanıyor. Artan fiyatlar nedeniyle ikinci el araçlara yönelen sürücü sayısı artarken, bazı markaların giriş seviyesi modelleri hâlâ erişilebilir fiyatlarla dikkat çekiyor. Sıfır kilometre araç almak isteyenler için markalar, güncel fiyat listelerini duyurdu.
Sıfır araç sahibi olmayı planlayan sürücüler için fiyat-performans dengesiyle öne çıkan bazı modeller şu şekilde:
Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ağırlıklı olarak uygun fiyatlı modelleri tercih ediyor. Özellikle Fiat, Hyundai, Citroen ve Kia gibi markalar, bu talebi karşılamak amacıyla başlangıç seviyesindeki modellerini rekabetçi fiyatlarla sunmaya devam ediyor.