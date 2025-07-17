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 | İrem Çınar

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Sıfır kilometre araç almak isteyenler için dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye’de otomobil piyasasında yeni dönem resmen başladı. Fiyat araştırmaları sürerken, en uygun fiyatlı sıfır araçlar da belli oldu. İşte en uygun fiyatlı sıfır araçlar…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 16:22

Son dönemde yaşanan ekonomik belirsizlikler, otomotiv sektörünü de yakından etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma, özellikle Euro kurunun yukarı yönlü seyri ve üretim maliyetlerindeki artış, sıfır fiyatlarını doğrudan yukarı çekti.

Araç sahibi olma hayali kuran birçok vatandaş, fiyatlardaki bu hareketliliği yakından takip ederken, tercihini daha uygun fiyatlı alternatiflerden yana kullanıyor. Artan fiyatlar nedeniyle ikinci el araçlara yönelen sürücü sayısı artarken, bazı markaların giriş seviyesi modelleri hâlâ erişilebilir fiyatlarla dikkat çekiyor. Sıfır kilometre araç almak isteyenler için markalar, güncel listelerini duyurdu.

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

EN UYGUN FİYATLI SIFIR ARAÇLAR LİSTEDE

sahibi olmayı planlayan sürücüler için fiyat-performans dengesiyle öne çıkan bazı modeller şu şekilde:

  • Fiat Egea Sedan – 1.104.900 TL
  • Hyundai i10 – 1.129.000 TL
  • Citroen e-C3 – 1.149.900 TL
  • Kia Picanto – 1.210.000 TL
  • Hyundai i20 – 1.234.000 TL
  • Fiat Egea Cross – 1.259.900 TL
  • Opel Corsa – 1.312.000 TL
  • Citroen e-C3 Aircross – 1.327.000 TL
  • Hyundai INSTER – 1.345.000 TL
  • Hyundai Bayon – 1.362.000 TL
Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En ucuz sıfır otomobiller belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

FİYAT/PERFORMANS ODAKLI TERCİHLER ÖNE ÇIKIYOR

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, ağırlıklı olarak uygun fiyatlı modelleri tercih ediyor. Özellikle , , Citroen ve Kia gibi markalar, bu talebi karşılamak amacıyla başlangıç seviyesindeki modellerini rekabetçi fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

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#otomobil piyasası
#Ekonomi
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