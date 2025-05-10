Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Otomobilde sıfır faiz kampanyası: 1.5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için cazip fırsatlar sürüyor. Bazı markalar, 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi seçeneğiyle müşterilere destek sunuyor. Peki, 1,5 milyon TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkanı sunan markalar hangileri? İşte detaylar...

Araç sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Pek çok otomobil markası, müşterilerine sıfır faizli kredi seçenekleriyle dikkat çekici kampanyalar sunarken, 1.5 milyon liraya kadar faizsiz finansman desteği sağlayan markalar da öne çıkıyor.



FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Artan araç fiyatlarına rağmen otomobil markaları, yaptıkları çeşitli kampanyalarla rekabeti kızıştırıyor. Özellikle sıfır faizli kredi imkanı, yeni bir araç almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor. 1.5 milyon liraya kadar uzanan bu faizsiz kredi seçenekleri, ödeme kolaylığı ve düşük maliyetli alım fırsatı sunuyor.

YENİ MODELLER, YENİ FIRSATLAR

Yeni nesil araçlar birbiri ardına yollarda yerini alırken, otomotiv firmaları hem teknolojik yenilikleri hem de cazip satış koşullarını bir araya getirerek müşterilerin beğenisini kazanmayı amaçlıyor. Her geçen gün açıklanan yeni kampanyalar, özellikle uygun finansman arayan tüketiciler için önemli fırsatlar sunuyor.



İŞTE OTOMOBİLLERDEKİ SIFIR YA DA DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYALAR

Alfa Romeo Junior 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı.

Alfa Romeo Tonale 500 bin lira kredi, 12 ay vade yüzde 1.99 faiz oranı.

BMW i4 1.5 milyon liraya 6 ay vadede 0 faiz, 12 ayda 1.89 faiz ve aylık ödemesi 141 bin 704 lira, 24 ayda 2.99 faiz ve aylık ödemesi 89 bin 907 lira.

Chery TIGGO8 PRO MAX 2025 model yılı ticari müşterilere özel, Exceptional versiyonunda geçerli 300 bin lira nakit indirimi ve 600 bin lira 6 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı, bireysel ve ticari müşterilere özel, Intelligent versiyonunda geçerli 300 bin TL nakit indirimi ve 200 bin 11 ay kredi,



Chery TIGGO7 PRO MAX 2025 model yılı, Exceptional ve Intelligent versiyonlarında 300 bin TL nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay kredi bireysel kredi,



Chery OMODA 5 PRO 2025 model yılı, Exceptional versiyonuna özel 300 bin lira nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay bireysel kredi, Intelligent versiyonuna özel 250 bin lira nakit indirimi ve 200 bin lira 11 ay bireysel kredi imkanı sunuluyor.

Fiat Egea 150 bin liraya 12 ay vadede 0 faiz, aylık ödeme 12 bin 500 lira, 300 bin liraya 12 ay taksit, yüzde 2,08 faizle aylık ödemesi 29 bin 602 lira oluyor.

Ford 200 bin lira 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuyor.

MG Yeni HS 250 bin lira kredi, 11 ay vade, aylık ödeme 22 bin 727 lira, MG Ready MG4 500 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı, MG Ready MG4 XPOWER 500 bin lira kredi 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satış yapıyor.

Opel Corsa 150 bin lira 12 ay vade yüzde0 faiz, Corsa Elektrik 250 bin lira, 12 ay vade yüzde 0 faiz, Yeni Mokka 150 bin lira kredi, 12 ay vade yüzde 0 faiz, Astra 150 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranı sunuluyor.

Peugeot 3008 ve 5008 modelleri için 12 ay vade yüzde 0 faiz 170 bin lira kredi veriliyor.

Seat 300 bin lira kredi 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödeme 25 bin lira çıkıyor.

Skoda Fabia 200 bin lira için 12 ay, yüzde 0,99 faiz, Skoda Kamiq 200 bin lira için 12 ay, yüzde 0 faiz, Skoda Octavia 250 bin lira için 12 ay yüzde 0,99 faiz, Skoda Superb tüzel müşteriler için geçerli 1 milyon lira için 12 ay, yüzde 2,49 faiz avantajıyla satışa sunuluyor.

Toyota Hilux 800 bin liraya 12 ay vade, yüzde 1.99 faiz oranı sunuluyor.

Hyundai IONIQ 5, 300 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faiz, IONIQ 6, 300 bin liraya 12 ay yüzde 0,99 faiz, KONA Elektrik, 300 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faiz, 2025 model IONIQ 5, 300 bin liraya 12 ay yüzde 0.99 faizle satışa çıktı.