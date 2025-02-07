Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Taşıt kredisi faiz oranları geriledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödemesi

2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında kademeli bir gerileme gözlemleniyor. Yılın başlarında yüzde 3.49 seviyelerine kadar düşen faiz oranları, son dönemde yüzde 3.15’e kadar geriledi. Bu gelişme, araç sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetlerinde bir nebze rahatlama sağlasa da, faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde seyrettiği görülüyor. Örneğin, 400 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çeken bir kişi, faiz oranına bağlı olarak aylık yaklaşık 21.500 TL ödeme yaparken, bazı bankalarda bu rakam 23.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.
Geçmiş yıllarda, özellikle 2020-2022 döneminde taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 civarında seyrediyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu seviyelere kısa vadede dönüş beklenmiyor. Ekonomistler, yılın ikinci yarısında faiz oranlarının yüzde 2.00 seviyelerine yaklaşabileceğini öngörüyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, kredi çekmek isteyenler için daha cazip bir ortam oluşabilir. Ancak, finansman maliyetlerindeki düşüşün araç fiyatlarına da artış olarak yansıması muhtemel.
İşte 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 22.597,03 TL
Toplam Ödeme: 815.793 TL
Faiz Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.039 TL
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 21.433,89 TL
Toplam Ödeme: 773.920 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 23.786,94 TL
Toplam Ödeme: 858.329 TL
Faiz Oranı: %3,48
Aylık Taksit: 22.714,84 TL
Toplam Ödeme: 819.734 TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 29.395,74 TL
Toplam Ödeme: 1.060.246 TL
Faiz Oranı: %7,41
Aylık Taksit: 39.991,07 TL
Toplam Ödeme: 1.441.678 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 22.754,17 TL
Toplam Ödeme: 821.150 TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL