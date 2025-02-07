Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Taşıt kredisi faiz oranları geriledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödemesi

2024 yılı itibarıyla taşıt kredisi faiz oranlarında kademeli bir gerileme gözlemleniyor. Yılın başlarında yüzde 3.49 seviyelerine kadar düşen faiz oranları, son dönemde yüzde 3.15’e kadar geriledi. Bu gelişme, araç sahibi olmak isteyenler için kredi maliyetlerinde bir nebze rahatlama sağlasa da, faiz oranlarının halen yüksek seviyelerde seyrettiği görülüyor. Örneğin, 400 bin TL tutarında ve 36 ay vadeli bir taşıt kredisi çeken bir kişi, faiz oranına bağlı olarak aylık yaklaşık 21.500 TL ödeme yaparken, bazı bankalarda bu rakam 23.500 TL’ye kadar çıkabiliyor.





TAŞIT KREDİSİ KULLANIMI İÇİN EN UYGUN ZAMAN NE ZAMAN?

Geçmiş yıllarda, özellikle 2020-2022 döneminde taşıt kredisi faiz oranları yüzde 1.50 civarında seyrediyordu. Ancak mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, bu seviyelere kısa vadede dönüş beklenmiyor. Ekonomistler, yılın ikinci yarısında faiz oranlarının yüzde 2.00 seviyelerine yaklaşabileceğini öngörüyor. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, kredi çekmek isteyenler için daha cazip bir ortam oluşabilir. Ancak, finansman maliyetlerindeki düşüşün araç fiyatlarına da artış olarak yansıması muhtemel.





İşte 36 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 22.597,03 TL

Toplam Ödeme: 815.793 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.039 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,15

Aylık Taksit: 21.433,89 TL

Toplam Ödeme: 773.920 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 23.786,94 TL

Toplam Ödeme: 858.329 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %3,48

Aylık Taksit: 22.714,84 TL

Toplam Ödeme: 819.734 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 29.395,74 TL

Toplam Ödeme: 1.060.246 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %7,41

Aylık Taksit: 39.991,07 TL

Toplam Ödeme: 1.441.678 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 22.754,17 TL

Toplam Ödeme: 821.150 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 23.947,55 TL

Toplam Ödeme: 864.111 TL