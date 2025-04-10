Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Taşıt kredisi faizleri değişti: İşte 250 bin TL'nin geri ödemesi

Son dönemde araba sahibi olmak isteyenlerin en çok araştırdığı konulardan biri, hangi bankaların en uygun taşıt kredisi seçeneklerini sunduğu oldu. Faiz oranı artışı, taşıt kredilerini de etkilerken, en düşük faiz oranı şu an yüzde 3,25 seviyesinde sabitlenmiş durumda. Peki 250 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...

Son dönemde taşıt kredisi faiz oranlarında bir artış gözlemleniyor. Geçtiğimiz ay faiz oranları yüzde 3 seviyelerine kadar düşerken, şu anda en düşük oran yüzde 3,25 olarak dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 28 Mart 2025 haftası itibarıyla taşıt kredilerinin toplam hacmi 66 milyar 253 milyon TL olarak kaydedildi. Ancak bu rakam, bir önceki haftaya kıyasla sadece 90 milyon TL'lik bir artış gösteriyor.

TAŞIT KREDİSİ KULLANIMINDA DÜŞÜŞ

Yılın başına bakıldığında ise taşıt kredisi hacminde önemli bir daralma yaşandığı görülüyor. 3 Ocak haftasında taşıt kredisi hacmi 74 milyar 496 milyon TL seviyesindeyken, 13 hafta sonra yaklaşık yüzde 11’lik bir düşüş yaşandı.



Bankacılık kaynaklarına göre, taşıt alımlarının genellikle peşin yapıldığı, kredi kullanımının ise genellikle ihtiyaç kredilerine yöneldiği belirtiliyor. Bu durum, taşıt kredisi hacminin azalmasına neden oluyor.

250 BİN TL'LİK TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

Taşıt kredisi faiz oranlarındaki artışa rağmen, en uygun faiz oranları hala bankalar tarafından sunuluyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, en düşük faiz oranı Kuveyt Türk tarafından sunuluyor ve bu oran tüm vadelerde yüzde 3,25 olarak belirlenmiş durumda.



Örneğin, Kuveyt Türk'ten alınacak 250 bin TL tutarındaki taşıt kredisinin ödeme tablosu şu şekilde:

Kredi Tutarı: 250.000 TL

Vade Süresi: 12 ay

Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 26.987 TL

Toplam Geri Ödeme: 325.281 TL

Taşıt kredisi kullanımında gözlemlenen azalmaya rağmen, krediyle araç almak isteyenler bankaların sunduğu düşük faiz oranlarını takip etmeye devam ediyor. Faiz oranlarının gelecekte yeniden düşme ihtimali, tüketici tercihlerinde etkili olabilir. Şu an için en uygun taşıt kredisi oranı yüzde 3,25 ile Kuveyt Türk'te sunuluyor.