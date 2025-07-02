Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobilde yeni dönem başladı. Distribütörler fiyatları güncelledi, markalar yeni listeyle satışa geçti.
Euro kurundaki yükseliş ve artan maliyetler, otomobil fiyatlarını da yukarı çekti. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için markalar yeni fiyat listelerini yayımladı. İşte dikkat çeken modellerin güncel fiyatları:
Kompakt ve şehir içi kullanım için tercih edilen modellerde fiyatlar şöyle:
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump = 1.129.000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT = 1.210.000 TL
Citroen Elektrikli C3 = 1.129.000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW = 1.632.000 TL
Chery Omoda 5 Pro Intelligent = 2.145.000 TL
Yerli üretim TOGG ve hibrit seçenekler de fiyat artışından nasibini aldı:
TOGG V1 RWD Standart Menzil = 1.440.000 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid = 2.400.000 TL
BYD Dolphin = 1.435.000 TL
Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance Hibrit Otomatik = 1.625.000 TL
Hem çevreci hem de ekonomik sürüş sunan modellerin fiyat listesi:
MG4 Comfort Elektrikli = 1.379.000 TL
Opel Corsa Edition 1.2 100 hp Manuel = 1.299.000 TL
Renault R5 E-Tech Elektrikli = 1.450.000 TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp DSG FR = 1.695.000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life = 1.395.000 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT = 1.590.000 TL
Üst segment araçlarda ise yeni fiyatlar milyonları aştı:
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg S Tronic – 2.628.636 TL
BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik 140 bg – 3.135.000 TL
Cupra Born Elektrikli – 1.925.000 TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp Benzinli – 1.104.900 TL
Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.514.600 TL
Mercedes A200 AMG Benzinli Otomatik – 3.003.000 TL
Fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olup, döviz kuru ve vergi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.