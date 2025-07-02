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Ekonomi
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Editor
 | İrem Çınar

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobilde yeni dönem başladı. Distribütörler fiyatları güncelledi, markalar yeni listeyle satışa geçti.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 13:46

Euro kurundaki yükseliş ve artan maliyetler, otomobil fiyatlarını da yukarı çekti. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için markalar yeni fiyat listelerini yayımladı. İşte dikkat çeken modellerin güncel fiyatları:

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

GİRİŞ SEGMENTİ MODELLERDE FİYAT ARTIŞI

Kompakt ve şehir içi kullanım için tercih edilen modellerde fiyatlar şöyle:

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump = 1.129.000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT = 1.210.000 TL

Citroen Elektrikli C3 = 1.129.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW = 1.632.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Intelligent = 2.145.000 TL

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

YERLİ VE HİBRİT SEÇENEKLERDE YENİ ETİKETLER

Yerli üretim TOGG ve hibrit seçenekler de fiyat artışından nasibini aldı:

TOGG V1 RWD Standart Menzil = 1.440.000 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid = 2.400.000 TL

BYD Dolphin = 1.435.000 TL

Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance Hibrit Otomatik = 1.625.000 TL

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

ELEKTRİKLİ VE YAKIT TASARRUFLU ARAÇLAR DA ZAMLANDI

Hem çevreci hem de ekonomik sürüş sunan modellerin fiyat listesi:

MG4 Comfort Elektrikli = 1.379.000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp Manuel = 1.299.000 TL

Renault R5 E-Tech Elektrikli = 1.450.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp DSG FR = 1.695.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life = 1.395.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT = 1.590.000 TL

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

PREMİUM SEGMENTTE FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Üst segment araçlarda ise yeni fiyatlar milyonları aştı:

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg S Tronic – 2.628.636 TL

BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik 140 bg – 3.135.000 TL

Cupra Born Elektrikli – 1.925.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp Benzinli – 1.104.900 TL

Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.514.600 TL

Mercedes A200 AMG Benzinli Otomatik – 3.003.000 TL

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olup, döviz kuru ve vergi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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#Otomobil
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#otomobil fiyatları
#eurofighter
#elektrikli araçlar
#Cari Fiyatlar
#Ekonomi
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