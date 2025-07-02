Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Temmuz ayının en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu: İşte güncellenen fiyatlar

Araç sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Sıfır otomobilde yeni dönem başladı. Distribütörler fiyatları güncelledi, markalar yeni listeyle satışa geçti.

Euro kurundaki yükseliş ve artan maliyetler, otomobil fiyatlarını da yukarı çekti. Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için markalar yeni fiyat listelerini yayımladı. İşte dikkat çeken modellerin güncel fiyatları:

GİRİŞ SEGMENTİ MODELLERDE FİYAT ARTIŞI

Kompakt ve şehir içi kullanım için tercih edilen modellerde fiyatlar şöyle:

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump = 1.129.000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT = 1.210.000 TL

Citroen Elektrikli C3 = 1.129.000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW = 1.632.000 TL

Chery Omoda 5 Pro Intelligent = 2.145.000 TL

YERLİ VE HİBRİT SEÇENEKLERDE YENİ ETİKETLER

Yerli üretim TOGG ve hibrit seçenekler de fiyat artışından nasibini aldı:

TOGG V1 RWD Standart Menzil = 1.440.000 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid = 2.400.000 TL

BYD Dolphin = 1.435.000 TL

Honda Jazz 1.5L VTEC Elegance Hibrit Otomatik = 1.625.000 TL

ELEKTRİKLİ VE YAKIT TASARRUFLU ARAÇLAR DA ZAMLANDI

Hem çevreci hem de ekonomik sürüş sunan modellerin fiyat listesi:

MG4 Comfort Elektrikli = 1.379.000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 100 hp Manuel = 1.299.000 TL

Renault R5 E-Tech Elektrikli = 1.450.000 TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 hp DSG FR = 1.695.000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life = 1.395.000 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus CVT = 1.590.000 TL

PREMİUM SEGMENTTE FİYATLAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Üst segment araçlarda ise yeni fiyatlar milyonları aştı:

Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg S Tronic – 2.628.636 TL

BMW 120 M Sport Mild Hybrid Otomatik 140 bg – 3.135.000 TL

Cupra Born Elektrikli – 1.925.000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy 95 hp Benzinli – 1.104.900 TL

Ford Puma 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit Manuel – 1.514.600 TL

Mercedes A200 AMG Benzinli Otomatik – 3.003.000 TL

Fiyatlar Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olup, döviz kuru ve vergi politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.